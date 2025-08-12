Пожежа в Ярославлі: у Росії горить гігантський завод, пов'язаний із ВПК (відео)

Підприємство займається виготовленням лакофарбової продукції, зокрема й антикорозійної фарби для військової техніки. Причини загоряння невідомі.

Пожежа спалахнула в ніч на 12 серпня на виробничому підприємстві за адресою вулиця Полушкіна Роща. Як повідомили в регіональному управлінні відомства, загоряння сталося на площі 4500 квадратних метрів, повідомляє URA.

Пожежа в Ярославлі

Пожежу на виробничому підприємстві в Ярославлі, що спалахнула вночі 12 серпня, вдалося локалізувати.

"На вулиці Полушкіна Роща, 16 загорілося виробниче підприємство на площі 4500 квадратних метрів. Обрушилася покрівля", — уточнили в прес-службі регіонального управління МНС.

За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило. У ліквідації загоряння задіяно 70 співробітників МНС і 23 одиниці спеціалізованої техніки.

До ліквідації наслідків залучили близько 100 рятувальників, а також 27 одиниць техніки, включно з пожежним катером. Наразі тривають роботи з повного гасіння та розбору завалів. Про причини загоряння інформації не надходило.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив у своєму Telegram-каналі, що згоріле підприємство в Ярославлі розташоване поруч із центром міграції, що "ніжно натякає" на підпал. А також уточнив, що воно входить до Військово-промислового комплексу Росії.

Ймовірно, йдеться про ТОВ "Ярославський завод порошкових фарб", яке з 2002 року виробляє різноманітні лакофарбові покриття.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня дрони атакували Ставропольський край Росії: попередньо, унаслідок обстрілу було атаковано завод АТ "Монокристал", що належить до хімічної промисловості РФ і вважається одним з основних виробників сапфіра для оптоелектронної промисловості.

А 10 серпня дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові: місцеві нарахували 17 вибухів.