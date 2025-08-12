Пожар в Ярославле: в России горит гигантский завод, связанный с ВПК (видео)

Предприятие занимается изготовлением лакокрасочной продукции, в том числе и антикоррозийной краски для военной техники. Причины возгорания неизвестны.

Пожар вспыхнул в ночь на 12 августа на производственном предприятии по адресу улица Полушкина Роща. Как сообщили в региональном управлении ведомства, возгорание произошло на площади 4500 квадратных метров, сообщает URA.

Пожар на производственном предприятии в Ярославле, вспыхнувший ночью 12 августа, удалось локализовать.

"На улице Полушкина Роща, 16 загорелось производственное предприятие на площади 4500 квадратных метров. Обрушилась кровля", — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 70 сотрудников МЧС и 23 единицы специализированной техники.

К ликвидации последствий привлекли порядка 100 спасателей, а также 27 единиц техники, включая пожарный катер. В настоящее время продолжаются работы по полному тушению и разбору завалов. О причинах возгорания информации не поступало.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил в своем Telegram-канале, что сгоревшее предприятие в Ярославле находится рядом с центром миграции, что "нежно намекает" на поджог. А также уточнил что оно включено в Военно-промышленный комплекс России.

Вероятно, речь идет об ООО "Ярославский завод порошковых красок", которое с 2002 года производит разнообразные лакокрасочные покрытия.

Напомним, в ночь на 12 августа дроны атаковали Ставропольский край России: предварительно, в результате обстрела был атакован завод АО "Монокристалл", который относится к химической промышленности РФ и считается одним из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности.

А 10 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове: местные насчитали 17 взрывов.