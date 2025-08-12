Ведмеді стали серйозною проблемою Карпат і полюють на туристів (відео)

Роками туристи з'їжджалися до Румунії на знамениту гірську дорогу Трансфагараш, щоб помилуватися на бурих ведмедів. Але тепер ведмеді "прибувають", щоб пополювати на цікавих.

Related video

"Закон їх захищає. Жителі сіл їх бояться. Щораз більша популяція ведмедів перетворила охорону природи на конфронтацію для людей, які живуть у тіні Карпатських гір", — кажуть журналісти G4 Media.

Ведмідь у румунському готелі

Шосе Transfăgărășan — це гірська дорога, прокладена в румунських Карпатах. Вона вважається найкрасивішою високогірною дорогою не тільки Румунії, а й Європи. Шосе було побудовано румунським диктатором НіколаеЧаушеску для військових цілей і з'єднало регіони Трансільванія і Волощина. Воно відкривається тільки в червні через пізнє танення снігів і приваблює сотні туристів завдяки разючим краєвидам, замку Влада Цепеша, відомого як Дракула, і ведмедям.

"Роками туристи стікалися в ліси Карпат у надії побачити ведмедя. Але якщо раніше люди приїжджали до Румунії заради ведмедів, то тепер ведмеді "приїжджають" заради людей", — розповідає журналістка Рукміні Каллімакі.

Ведмеді на шосе Трансфагараш у Румунії

Поки вона працювала над своїм матеріалом, три ведмеді намагалися атакувати її в автомобілі. Деякі туристи впевнені, що ведмеді, які виходять на шосе Трансфагагараш, ручні, бо вони не бояться людей, і намагаються їх нагодувати, або погладити. Ведмеді осміліли і тепер гуляють не тільки по шосе, а й заходять на дорогі гірські курорти.

Один із представлених випадків — напад ведмедя на розкішний курорт у Балваньосі. "Зловмисник вийшов із густого лісу незадовго до сходу сонця 20 червня і наблизився до входу на курорт. Напад тривав 23 секунди. Вага підозрюваного становила приблизно 180 кілограмів. Його мотив: мед", — похмуро жартує журналістка.

Ведмідь, знятий камерами відеоспостереження того ранку, відкрив лапою розсувні скляні двері гранд-готелю Balvanyos, перш ніж пробратися у вестибюль. Коли переляканий співробітник втік, ведмідь попрямував до буфету для сніданків і з'їв усі пакетики з медом.

Це був один із трьох випадків вторгнення ведмедів у червні 2025 року в чотиризірковий готель, розташований на схилі гори в румунських Карпатах. Ще один ведмідь проник до спа-центру курорту і випив трилітрову каністру масажної олії, а третій відчинив двері у вестибюлі готелю і налякав покоївку.

Ведмеді на шосе Трансфагараш у Румунії

Що відомо про ведмедів у Румунії

Бурий ведмідь (ursus arctos) — один із національних скарбів Румунії, невід'ємна частина її міфології та її символ. Жителі сіл досі проводять щорічні ведмежі танці — ритуал, що сходить до дохристиянських часів, коли люди вірили, що ці тварини відганяють невдачу.

Турист робить селфі на тлі ведмедя Фото: Скриншот

Жорстокий комуністичний диктатор Румунії Ніколае Чаушеску вихвалявся своєю владою, наказуючи своїм помічникам виманювати ведмедів із лісу їжею, а потім влаштовував на них полювання зі своїми гостями.

Роками туристи стікалися в карпатські ліси в надії побачити ведмедя. Але тепер це стало дуже небезпечною забавою.

Низка чинників, включно з мораторієм на полювання 2016 року і низкою проєктів із розвитку нерухомості, що скоротили їхнє природне середовище проживання, призвели до збільшення чисельності ведмедів і зростання кількості конфліктів із людьми. Згідно з урядовими даними, сьогодні в Румунії вільно бродять від 10 000 до 13 000 бурих ведмедів. Це найвищий показник серед усіх європейських країн і в три–чотири рази перевищує допустиму норму, яку Міністерство охорони довкілля вважає прийнятною, повідомив прессекретар Міхай Дреган.

Ведмеді, які можуть важити до 400 кілограмів і досягати двометрової висоти, покидають ліси і бродять дорогами, де рекламні щити попереджають відвідувачів не годувати їх, а також заходять у села і невеликі міста, щоб грабувати сміттєві баки і нападати на всіх на своєму шляху.

Ведмеді розоряють сміттєві баки в карпатських готелях

Кемпінги в Карпатах більше не влаштовують, а пастухи скаржаться, що ведмеді нападають на овець. Навколо сіл встановлено кілометри електричних огорож, оскільки жителі намагаються захистити свої сім'ї та будинки.

"У дитинстві ми ходили в ліс збирати малину та гриби. Це ніколи не було проблемою. Але зараз туди ніхто не ходить. Довгий час я був проти полювання на ведмедів. Але в останні два–три роки ми дійшли до безвихідного становища", — сказав 58-річний Лоранд Сарваді, власник курорту Balvanyos.

За дев'ять років з моменту введення заборони на полювання ведмеді напали на 264 людини — приблизно по 28 на рік. До цього середнє число нападів становило 11. Кількість загиблих також зростає: згідно зі звітом Національного інституту досліджень і розвитку лісового господарства, з 2016 року загинуло 20 осіб.

Ведмеді полюють на туристів на трасі Трансфагараш Фото: Скриншот

Однак політики та екологи розходяться в думках про те, як знизити загрозу. Деякі чиновники, особливо в сільських округах, закликають зняти заборону на полювання. Екологи стверджують, що проблема спричинена людьми, зокрема гідами, які приводять людей прямо до ведмедів.

2021 року, коли проблема вийшла з-під контролю, Румунія спробувала переправити ведмедів в інші європейські країни, але їх ніхто не захотів брати.

Туристи думають, що ведмеді на трасі ручні

Наразі в Румунії діє постанова № 81. Жертва нападу ведмедя має зателефонувати за номером 112 і повідомити, що людині або її майну загрожує ведмідь. Потім на місце події мають виїхати поліцейський, ветеринар із транквілізатором, мисливець зі справжньою рушницею та місцева посадова особа, яка здійснює нагляд.

Зазвичай до моменту їхнього прибуття ведмідь уже ховається в лісі, але в тих рідкісних випадках, коли порушника знаходять, ветеринару дозволяють спробувати приспати тварину.

Минулого року, після смерті 19-річного туриста, румунський парламент скликав екстрене засідання і проголосував за дозвіл полювання на 481 ведмедя на рік, що більш ніж удвічі перевищує попередню квоту. Але в інших країнах щорічно знищується до 10% популяції ведмедів — а в Румунії цей показник означав би до 1300 ведмедів на рік.

Нагадаємо, у липні в румунських Карпатах ведмеді загризли туриста з Італії. Він робив саме те, що не рекомендується: селфі з тваринами та намагався годувати їх із рук.

Також ведмідь наробив галасу на українському курорті Буковель. Він просто лежав посеред дороги.