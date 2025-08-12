Медведи стали серьезной проблемой Карпат и охотятся на туристов (видео)

Годами туристы съезжались в Румынию на знаменитую горную дорогу Трансфагараш, чтобы полюбоваться на бурых медведей. Но теперь медведи "прибывают", чтобы поохотится на любопытных.

"Закон их защищает. Жители деревень их боятся. Растущая популяция медведей превратила охрану природы в конфронтацию для людей, живущих в тени Карпатских гор", — говорят журналисты G4 Media.

Медведь в румынском отеле

Шоссе Transfăgărășan — это горная дорога, проложенная в румынских Карпатах. Она считается самой красивой высокогорной дорогой не только Румынии, но и Европы. Шоссе было построено румынским диктатором НиколаеЧаушеску для военных целей и соединило регионы Трансильвания и Валахию. Оно открывается только в июне из-за позднего таяния снегов и привлекает сотни туристов благодаря потрясающим видам, замку Влада Цепеша, известного, как Дракула и медведям.

"Годами туристы стекались в леса Карпат в надежде увидеть медведя. Но если раньше люди приезжали в Румынию ради медведей, то теперь медведи "приезжают" ради людей", — рассказывает журналистка Рукмини Каллимаки.

Медведи на шоссе Трансфагараш в Румынии

Пока она работала над своим материалом, три медведя пытались атаковать ее в автомобиле. Некоторые туристы уверены, что медведи, которые выходят на шоссе Трансфагараш, ручные, так как они не бояться людей, и пытаются их накормить, или погладить. Медведи осмелели и теперь гуляют не только по шоссе, но и заходят на дорогие горные курорты.

Один из представленных случаев — нападение медведя на роскошный курорт в Балваньосе. "Злоумышленник вышел из густого леса незадолго до восхода солнца 20 июня и приблизился ко входу на курорт. Нападение длилось 23 секунды. Вес подозреваемого составлял около 180 килограммов. Его мотив: мед", — мрачно шутит журналистка.

Медведь, заснятый камерами видеонаблюдения тем утром, открыл лапой раздвижную стеклянную дверь гранд-отеля Balvanyos, прежде чем пробраться в вестибюль. Когда испуганный сотрудник убежал, медведь направился к буфету для завтраков и съел все пакетики с медом.

Это было одно из трех случаев вторжения медведей в июне 2025 года в четырехзвездочный отель, расположенный на склоне горы в румынских Карпатах. Еще один медведь проник в спа-центр курорта и выпил трехлитровую канистру массажного масла, а третий открыл дверь в вестибюле отеля и напугал горничную.

Медведи на шоссе Трансфагараш в Румынии

Что известно о медведях в Румынии

Бурый медведь (ursus arctos) — одно из национальных сокровищ Румынии, неотъемлемая часть ее мифологии и ее символ. Жители деревень до сих пор проводят ежегодные медвежьи танцы — ритуал, восходящий к дохристианским временам, когда люди верили, что эти животные отгоняют неудачу.

Турист делает селфи на фоне медведя Фото: Скриншот

Жестокий коммунистический диктатор Румынии Николае Чаушеску хвастался своей властью, приказывая своим помощникам выманивать медведей из леса едой, а затем устраивал на них охоту со своими гостями.

Годами туристы стекались в карпатские леса в надежде увидеть медведя. Но теперь это стало очень опасной забавой.

Ряд факторов, включая мораторий на охоту 2016 года и ряд проектов по развитию недвижимости, сокративших их естественную среду обитания, привели к увеличению численности медведей и росту числа конфликтов с людьми. Согласно правительственным данным, сегодня в Румынии свободно бродят от 10 000 до 13 000 бурых медведей. Это самый высокий показатель среди всех европейских стран и в три-четыре раза превышает допустимую норму, которую Министерство охраны окружающей среды считает приемлемой, сообщил пресс-секретарь Михай Дрэган.

Медведи, которые могут весить до 400 килограммов и достигать двухметровой высоты, покидают леса и бродят по дорогам, где рекламные щиты предупреждают посетителей не кормить их, а также заходят в деревни и небольшие города, чтобы грабить мусорные баки и нападать на всех на своем пути.

Медведи разоряют мусорные баки в карпатских отелях

Кемпинги в Карпатах больше не устраивают, а пастухи жалуются, что медведи нападают на овец. Вокруг деревень установлены километры электрических ограждений, поскольку жители пытаются защитить свои семьи и дома.

"В детстве мы ходили в лес собирать малину и грибы. Это никогда не было проблемой. Но сейчас туда никто не ходит. Долгое время я был против охоты на медведей. Но в последние два-три года мы дошли до безвыходного положения", — сказал 58-летний Лоранд Сарвади, владелец курорта Balvanyos.

За девять лет с момента введения запрета на охоту медведи напали на 264 человека — примерно по 28 в год. До этого среднее число нападений составляло 11. Число погибших также растет: согласно отчету Национального института исследований и развития лесного хозяйства, с 2016 года погибло 20 человек.

Медведи охотятся на туристов на трассе Трансфагараш Фото: Скриншот

Однако политики и экологи расходятся во мнениях о том, как снизить угрозу. Некоторые чиновники, особенно в сельских округах, призывают снять запрет на охоту. Экологи утверждают, что проблема вызвана людьми, в том числе гидами, которые приводят людей прямо к медведям.

В 2021 году, когда проблема вышла из-под контроля, Румыния попыталась переправить медведей в другие европейские страны, но их никто не захотел брать.

Туристы думают, что медведи на трассе ручные

Сейчас в Румынии действует постановление № 81. Жертва нападения медведя должна позвонить по номеру 112 и сообщить, что человеку или его имуществу угрожает медведь. Затем на место происшествия должны выехать полицейский, ветеринар с транквилизатором, охотник с настоящим ружьем и местное должностное лицо, осуществляющее надзор.

Обычно к моменту их прибытия медведь уже скрывается в лесу, но в тех редких случаях, когда нарушителя находят, ветеринару разрешают попытаться усыпить животное.

В прошлом году, после смерти 19-летнего туриста, румынский парламент созвал экстренное заседание и проголосовал за разрешение охоты на 481 медведя в год, что более чем вдвое превышает предыдущую квоту. Но в других странах ежегодно уничтожается до 10% популяции медведей — а в Румынии этот показатель означал бы до 1300 медведей в год.

Напомним, в июле в румынских Карпатах медведи загрызли туриста из Италии. Он делал именно то, что не рекомендуется: селфи с животными и пытался кормить их с рук.

Также медведь наделал шума на украинском курорте Буковель. Он просто лежал посреди дороги.