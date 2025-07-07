Смертоносное увлечение: турист сделал свое последнее селфи, не зная об этом (фото)

Последние фотографии, сделанные мужчиной в румынских Карпатах, показали, что он подходил все ближе к убийце. В общем полиция нашла в его телефоне десятки снимков и видео, которые указывали, что риск был слабостью итальянца.

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Утром 6 июля 48-летний Омар З. ехал на мотоцикле по шоссе в Румынии. Он проезжал популярный перевал, известный крутыми виражами и захватывающими видами. Его историей 7 июля поделились в немецкой газете Bild.

Туристы в Румынии породили опасный тренд на кормление бурых медведей. Дикие звери, которых подкармливают, все больше теряют естественный страх перед людьми. Поэтому вдоль горного маршрута установили десятки предупредительных знаков.

Однако Омара знаки не остановили. Мужчина остановился прямо перед одним из них, сошел с мотоцикла и попытался накормить медведя из рук. Впоследствии правоохранители нашли в телефоне туриста снимки, на которых видно, как зверь подходит все ближе.

Фото, которое сделал Омар З. еще на мотоцикле Фото: Bild Омар З. пытался привлечь дикого зверя едой Фото: Bild

Судя по тому, что фото были сделаны крупным планом, итальянец не боялся приближения медведя, а наоборот наслаждался этим. Однако зверь напал на него и потянул в лес. Свидетелями этого стали другие водители.

Фото, сделанное итальянским туристом перед тем, как его загрыз медведь Фото: Bild

Отмечается, что близкий контакт с медведями случился в жизни Омара не впервые. На своем последнем селфи, сделанном всего за два дня до гибели, мужчина тоже зафиксировал зверя — буквально за своей спиной.

Последнее селфи 48-летнего Омара З. Фото: Bild

40 спасателей, в том числе вооруженных, поспешили на помощь. Прибыв на место происшествия, они нашли туриста уже мертвым. Бурый медведь попытался напасть на группу и в результате был застрелен. Предварительно, это была самка, которая защищала своих медвежат.

В районе, где погиб Омар, проживают более 100 бурых медведей, и трагедия там произошла не впервые. Только за последний месяц зафиксировали нападения на трех туристов, которые пытались кормить диких зверей, несмотря на запрет.

Напомним, в Техасе произошло масштабное наводнение, уровень в реке Гуаделупе всего за 45 минут поднялся более чем на шесть метров. Количество погибших уже превысило 80 человек.

47-летний медик уволился и развелся, а после этого решил полностью изменить свою жизнь. Он продал все имущество, чтобы путешествовать по миру.