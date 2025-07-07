Смертоносне захоплення: турист зробив своє останнє селфі, не знаючи про це (фото)

Останні фотографії, зроблені чоловіком у румунських Карпатах, показали, що він підходив все ближче до вбивці. Загалом поліція знайшла в його телефоні десятки знімків і відео, які вказували, що ризик був слабкістю італійця.

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Вранці 6 липня 48-річний Омар З. їхав на мотоциклі по шосе у Румунії. Він проїжджав популярний перевал, відомий крутими віражами й захопливими краєвидами. Його історією 7 липня поділились у німецькій газеті Bild.

Туристи у Румунії породили небезпечний тренд на годування бурих ведмедів. Дикі звірі, яких підгодовують, все більше втрачають природний страх перед людьми. Через це вздовж гірського маршруту встановили десятки попереджувальних знаків.

Однак Омара знаки не зупинили. Чоловік зупинився просто перед одним з них, зійшов з мотоцикла й спробував нагодувати ведмедя з рук. Згодом правоохоронці знайшли в телефоні туриста знімки, на яких видно, як звір підходить все ближче.

Фото, яке зробив Омар З. ще на мотоциклі Фото: Bild Омар З. намагався привабити дикого звіра їжею Фото: Bild

Судячи з того, що фото були зроблені крупним планом, італієць не боявся наближення ведмедя, а навпаки насолоджувався цим. Однак звір напав на нього й потягнув у ліс. Свідками цього стали інші водії.

Фото, зроблене італійським туристом перед тим, як його загриз ведмідь Фото: Bild

Зазначається, що близький контакт з ведмедями трапився у житті Омара не вперше. На своєму останньому селфі, зробленому лише за два дні до загибелі, чоловік теж зафіксував звіра — буквально за своєю спиною.

Останнє селфі 48-річного Омара З. Фото: Bild

40 рятувальників, зокрема озброєних, поспішили на допомогу. Прибувши на місце події, вони знайшли туриста вже мертвим. Бурий ведмідь спробував напасти на групу й у результаті був застрелений. Попередньо, це була самка, яка захищала своїх ведмежат.

У районі, де загинув Омар, проживають понад 100 бурих ведмедів, і трагедія там сталася не вперше. Лише за останній місяць зафіксували напади на трьох туристів, які намагались годувати диких звірів попри заборону.

Нагадаємо, у Техасі сталася масштабна повінь, рівень в річці Гуаделупе усього за 45 хвилин піднявся на понад шість метрів. Кількість загиблих вже перевищила 80 осіб.

47-річний медик звільнився і розлучився, а після цього вирішив повністю змінити своє життя. Він продав усе майно, щоб подорожувати світом.