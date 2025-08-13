Вічно юну першу леді Південної Кореї заарештували слідом за чоловіком (відео)

Кім Кон Хі, яка ще недавно відвідувала зі своїм чоловіком-президентом Юн Сок Йолем урочисті заходи в палацах і прийоми в Білому домі, була заарештована за звинуваченням у корупції.

Related video

52-річну дружину колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який перебуває у в'язниці, було заарештовано, оскільки слідчі намагаються пред'явити їй звинувачення в різних злочинах, зокрема в хабарництві, шахрайстві з акціями та втручанні у вибори, пише CNN.

Кім Кон Хі опинилася під арештом, як і її чоловік

Задовольняючи 12 серпня спеціальний запит прокурора про видачу ордера на арешт, Центральний районний суд Сеула заявив, що Кім Кон Хі може знищити докази, перебуваючи на волі.

Розслідування щодо колишньої першої леді є одним із трьох спеціальних прокурорських розслідувань, розпочатих новим ліберальним урядом Сеула щодо президентства Юна — консерватора, якого відсторонили від посади у квітні й повторно заарештували минулого місяця за короткочасне запровадження ним воєнного стану в грудні 2024 року.

Юн Сок Йоль і Кім Кон Хі стали першою президентською парою, одночасно поміщеною до в'язниці за кримінальними звинуваченнями.

Кім Кон Хі біля зали суду Фото: Yonhap

І це після того, як Юн з дружиною об'їздили Європу і США з офіційними візитами, де таблоїди були в захваті від "лялькової" зовнішності першої леді Південної Кореї, якій виповнилося 52 роки.

Юн Сок Йоль і Кім Кон Хі у Франції Фото: Getty Images

Несподіване, але погано сплановане захоплення влади Юном 3 грудня відбулося на тлі, здавалося б, рутинного протистояння з лібералами, яких він назвав "антидержавними" силами, що зловживають своєю законодавчою більшістю, щоб блокувати його програму. Деякі політичні опоненти вважають, що причиною спроби державного перевороту стали звинувачення на адресу першої леді Південної Кореї.

Кім не спілкувалася з журналістами, коли у вівторок прибула до суду на багатогодинне слухання за запитом про видачу ордера. Вона перебуває в центрі тримання під вартою на півдні Сеула, окремо від чоловіка. Очікується, що 14 серпня її допитають слідчі, які можуть подовжити термін її утримання під вартою до 20 днів, перш ніж офіційно пред'явити обвинувачення.

Слідча група під керівництвом спеціального прокурора Мін Чжун Кі, призначеного в червні новим ліберальним президентом Лі Чже Меном, спочатку допитувала Кім Кон Хі майже сім годин минулого тижня, перш ніж ухвалити рішення про її арешт.

Колишня перша леді Кім Кон Хі коротко поспілкувалася тоді з журналістами, принісши розпливчасті вибачення за те, що спричинила занепокоєння громадськості, але також натякнувши, що вона заперечуватиме висунуті проти неї звинувачення, представивши себе як "когось незначного".

Кім Кон Хі з чоловіком у Білому домі Фото: Getty Images

Слідчі підозрюють, що Кім і Юн неправомірно вплинули на консервативну Партію народної влади, щоб висунути конкретного кандидата на додаткових виборах до законодавчого органу 2022 року, імовірно на прохання посередника на виборах Мен Тхе Гюна. Мен звинувачується в проведенні безкоштовних опитувань громадської думки для Юна з використанням сфальсифікованих даних, які, можливо, допомогли йому виграти президентські праймеріз партії перед його обранням на пост президента.

А колишню першу леді Південної Кореї окремо звинувачують у численних корупційних діях, включно з твердженнями про те, що вона отримувала розкішні подарунки через ворожку, яка виступала посередницею для посадовця Церкви об'єднання, що домагався ділових вигод, а також про можливу участь у схемі маніпуляції цінами на акції, пов'язаної з місцевою дилерською компанією BMW.

Нагадаємо, указ Юна про воєнний стан протримався лише кілька годин після того, як кворум законодавців зумів прорвати блокаду і проголосував за скасування указу. 14 грудня 2024 року законодавці оголосили йому імпічмент, а у квітні Конституційний суд офіційно усунув його з посади.

Також Фокус писав про першу леді Південної Кореї, яка викликала справжній фурор у Європі та США, коли супроводжувала чоловіка під час державних візитів. Таблоїди були в захваті від її юного вигляду і скромної елегантності.