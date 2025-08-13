Вечно юную первую леди Южной Кореи арестовали вслед за мужем (видео)

Ким Кон Хи, которая еще недавно посещала со своим мужем-президентом Юн Сок Елем торжественные мероприятия в дворцах и приемы в Белом доме, была арестована по обвинению в коррупции.

52-летняя жена находящегося в тюрьме бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля была арестована, поскольку следователи пытаются предъявить ей обвинения в различных преступлениях, включая взяточничество, мошенничество с акциями и вмешательство в выборы, пишет CNN.

Ким Кон Хи оказалалсь под арестом, как и ее муж

Удовлетворяя 12 августа специальный запрос прокурора о выдаче ордера на арест, Центральный районный суд Сеула заявил, что Ким Кон Хи может уничтожить доказательства, находясь на воле.

Расследование в отношении бывшей первой леди является одним из трех специальных прокурорских расследований, начатых новым либеральным правительством Сеула в отношении президентства Юна — консерватора, который был отстранен от должности в апреле и повторно арестован в прошлом месяце за кратковременное введение им военного положения в декабре 2024 года.

Юн Сок Ель и Ким Кон Хи стали первой президентской парой, одновременно заключенной в тюрьму по уголовным обвинениям.

Ким Кон Хи у зала суда Фото: Yonhap

И это после того, как Юн с супругой объездили Европу и США с официальными визитами, где таблоиды были в восторге от "кукольной" внешности первой леди Южной Кореи, которой исполнилось 52 года.

Юн Сок Ель и Ким Кон Хи во Франции Фото: Getty Images

Неожиданный, но плохо спланированный захват власти Юном 3 декабря произошел на фоне, казалось бы, рутинного противостояния с либералами, которых он назвал "антигосударственными" силами, злоупотребляющими своим законодательным большинством, чтобы блокировать его программу. Некоторые политические оппоненты считают, что причиной попытки государственного переворота стали обвинения в адрес первой леди Южной Кореи.

Ким не общалась с журналистами, когда во вторник прибыла в суд на многочасовое слушание по запросу о выдаче ордера. Она находится в центре содержания под стражей на юге Сеула, отдельно от супруга. Ожидается, что 14 августа ее допросят следователи, которые могут продлить срок ее содержания под стражей до 20 дней, прежде чем официально предъявить обвинения.

Следственная группа под руководством специального прокурора Мин Чжун Ки, назначенного в июне новым либеральным президентом Ли Чжэ Меном, первоначально допрашивала Ким Кон Хи около семи часов на прошлой неделе, прежде чем принять решение о ее аресте.

Бывшая первая леди Ким Кон Хи кратко пообщалась тогда с журналистами, принеся расплывчатые извинения за то, что вызвала беспокойство общественности, но также намекнув, что она будет отрицать выдвинутые против нее обвинения, представив себя как "кого-то незначительного".

Ким Кон Хи с супругом в Белом доме Фото: Getty Images

Следователи подозревают, что Ким и Юн оказали неправомерное влияние на консервативную Партию народной власти, чтобы выдвинуть конкретного кандидата на дополнительных выборах в законодательный орган в 2022 году, предположительно по просьбе посредника на выборах Мен Тхэ Гюна. Мен обвиняется в проведении бесплатных опросов общественного мнения для Юна с использованием сфальсифицированных данных, которые, возможно, помогли ему выиграть президентские праймериз партии перед его избранием на пост президента.

А бывшую первую леди Южной Кореи отдельно обвиняют в многочисленных коррупционных действиях, включая утверждения о том, что она получала роскошные подарки через гадалку, выступавшую в качестве посредника для должностного лица Церкви объединения, добивавшегося деловых выгод, а также о возможном участии в схеме манипуляции ценами на акции, связанной с местной дилерской компанией BMW.

Напомним, указ Юна о военном положении продержался всего несколько часов после того, как кворум законодателей сумел прорвать блокаду и проголосовал за отмену указа. 14 декабря 2024 года законодатели объявили ему импичмент, а в апреле Конституционный суд официально отстранил его от должности.

