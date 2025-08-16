У ветерана Другої світової викрали бойові нагороди: 55 років потому сталося неочікуване (фото)

101-річний ветеран Другої світової війни з Великої Британії Тоні Берд отримав низку нагород за участь в бойових діях і навіть збив німецьку "Фау-1", але всі його відзнаки викрали невідомі. 55 років тому літнього чоловіка неочікувано запросили на урочисту церемонію.

Валійське товариство Military Veterans Club Cymru разом з представниками Королівського флоту Британії провели повторне нагородження ветерана, повідомляє BBC.

Сам учасник бойових дій та відставний офіцер флоту не очікував такого запрошення, і спочатку відмовився від присутності. Після того як його вмовила родина та товариші з Товариства ветеранів, містер Берд неохоче погодився.

Ветеран Другої світової Тоні Берд (третій зліва) на своєму повторному нагородженні Фото: Need to Know

Під час церемонії чоловік дізнався, що командування Корлівського Британського флоту в особі коммодора Трістома Кервуда вирішило повторно вручити бойові нагороди містеру Берду, зокрема медалі за участь в боях в Арктиці ("Arctic Star") та в Бірмі ("Burma Star").

Одним з ініціаторів повторного нагородження британця став глава клубу ветеранів Овен Добсон. Чоловік говорить, що містер Берд "дуже скромний, як і багато ветеранів", але вони все ж умовили його прийти на церемонію.

Під час нагородження колишній офіцер флоту не стримав емоцій. 101-річний ветеран висловив подяку за цей жест зі сторони Товариства ветеранів і Королівського флоту Великої Британії.

"Вони дуже люб’язно замінили їх для мене. Я у захваті. Мої діти будуть дуже раді", — коротко відреагував містер Берд.

Бойовий шлях Тоні Берда під час Другої світової

Журналісти пишуть, що чоловік протягом війни служив молодшим лейтенантом-артилеристом на корветі HMS Clematis і брав участь у визволенні Франції. Цей корабель був залучений до операції "Оверлорд" та супроводжував різні судна — від десантних до інженерних.

Молодший лейтенант Британського Королівського флоту Тоні Берд (перший справа) з сім'єю, 1946 рік Фото: Need to Know

Під час боїв судно неодноразово обстрілювали, а одного разу британський офіцер помітив німецьку бомбу "Фау-1", після чого влучним пострілом збив її. Після капітуляції Німеччини він служив на Далекому Сході, а у 1946 році залишив флот і приєднався до сімейного агромашинобудівного бізнесу.

У 1970-му чоловік переїхав до Вельсу, але саме тоді невідомі, особи яких досі не було встановлено, викрали його бойові нагороди. Сам чоловік говорив, що лише виконував свій обов'язок під час війни та не називає себе "героєм".

У 2006 році чоловік був нагородженим французьким орденом Почесного легіону. Наразі на пенсії ветеран займається улюбленими справами — читає і займається стендовою стрільбою попри свій поважний вік.

