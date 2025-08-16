У ветерана Второй мировой похитили боевые награды: 55 лет спустя произошло неожиданное (фото)

101-летний ветеран Второй мировой войны из Великобритании Тони Берд получил ряд наград за участие в боевых действиях и даже сбил немецкую "Фау-1", но все его награды похитили неизвестные. 55 лет назад пожилого мужчину неожиданно пригласили на торжественную церемонию.

Валийское общество Military Veterans Club Cymru вместе с представителями Королевского флота Британии провели повторное награждение ветерана, сообщает BBC.

Сам участник боевых действий и отставной офицер флота не ожидал такого приглашения, и сначала отказался от присутствия. После того как его уговорила семья и товарищи из Общества ветеранов, мистер Берд неохотно согласился.

Ветеран Второй мировой Тони Берд (третий слева) на своем повторном награждении Фото: Need to Know

Во время церемонии мужчина узнал, что командование Корливского Британского флота в лице коммодора Тристома Кервуда решило повторно вручить боевые награды мистеру Берду, в частности медали за участие в боях в Арктике ("Arctic Star") и в Бирме ("Burma Star").

Одним из инициаторов повторного награждения британца стал глава клуба ветеранов Оуэн Добсон. Мужчина говорит, что мистер Берд "очень скромный, как и многие ветераны", но они все же уговорили его прийти на церемонию.

Во время награждения бывший офицер флота не сдержал эмоций. 101-летний ветеран выразил благодарность за этот жест со стороны Общества ветеранов и Королевского флота Великобритании.

"Они очень любезно заменили их для меня. Я в восторге. Мои дети будут очень рады", — коротко отреагировал мистер Берд.

Боевой путь Тони Берда во время Второй мировой

Журналисты пишут, что мужчина в течение войны служил младшим лейтенантом-артиллеристом на корвете HMS Clematis и участвовал в освобождении Франции. Этот корабль был задействован в операции "Оверлорд" и сопровождал различные суда — от десантных до инженерных.

Младший лейтенант Британского Королевского флота Тони Берд (первый справа) с семьей, 1946 год Фото: Need to Know

Во время боев судно неоднократно обстреливали, а однажды британский офицер заметил немецкую бомбу "Фау-1", после чего метким выстрелом сбил ее. После капитуляции Германии он служил на Дальнем Востоке, а в 1946 году оставил флот и присоединился к семейному агромашиностроительному бизнесу.

В 1970-м мужчина переехал в Уэльс, но именно тогда неизвестные, личности которых до сих пор не были установлены, похитили его боевые награды. Сам мужчина говорил, что лишь выполнял свой долг во время войны и не называет себя "героем".

В 2006 году мужчина был награжден французским орденом Почетного легиона. Сейчас на пенсии ветеран занимается любимыми делами — читает и занимается стендовой стрельбой несмотря на свой почтенный возраст.

