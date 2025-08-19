Депутат наклав на себе руки прямо в будівлі парламенту Фінляндії

30-річний Емелі Пелтонен страждав від хвороби нирок. Деталі самогубства не розкривають, але точно відомо, що він наклав на себе руки в будівлі парламенту близько 11-ї години ранку.

Відділ зі зв'язків із громадськістю парламенту повідомив про смерть депутата першого скликання Еемелі Пелтонена в будівлі парламенту сьогодні вранці. У заяві йдеться, що весь парламентський колектив поділяє скорботу сім'ї, пише Yle.

Депутат першого скликання Пелтонен був обраний до парламенту 2023 року і був членом його Адміністративного комітету та Юридичного комітету, а також міським радником Ярвенпяя і головою міської ради.

Пелтонен був обраний до парламенту, набравши майже 6000 голосів. Він почав свою політичну кар'єру у віці 18 років, будучи обраним до місцевої міської ради, набравши 153 голоси.

У віці 22 років він став головою міської ради свого міста, ставши наймолодшою людиною, яка обіймала цю посаду.

У 2020 році він закінчив Гельсінський університет, здобувши ступінь магістра політології.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що міністерська група правлячої Коаліційної партії "на час припинить говорити про політику" у відповідь на трагедію.

Він додав: "Деякий час тому ми отримали справді шокуючі новини з парламенту, нашого спільного робочого місця, про те, що один із наших колег помер у будівлі парламенту. Дійсно сумні новини".

Соціал-демократична парламентська фракція висловила співчуття родині Пелтонена в заяві. Голова парламентської фракції Тютті Туппурайнен заявила, що смерть Пелтонена глибоко шокує.

"Він був дуже улюбленим членом нашої спільноти, і нам буде його дуже не вистачати. Його юне життя обірвалося занадто рано", — йдеться в заяві Туппурайнен.

Пелтонен тривалий час страждав від захворювання нирок. Він був відсутній на парламентських засіданнях в останні тижні весняної сесії, а все літо перебував на лікарняному. Під час лікування він підхопив бактеріальну інфекцію, тож його стан не поліпшувався.

Раніше у вівторок поліція Гельсінкі оголосила про смерть людини в будівлі парламенту. Об 11:06 поліція отримала повідомлення від екстрених служб. Поліція розслідує обставини смерті, і, судячи з усього, жодних ознак злочину не виявлено.

Поліція і швидка біля будівлі парламенту Фото: YLE

Джерело, яке перебувало в будівлі парламенту в цей момент, описало атмосферу в будівлі як нестерпну.

Наразі парламент Фінляндії перебуває на літніх канікулах. Осіння сесія починається 2 вересня.

Журналістка Yle Ріта Кремін, яка була присутня на місці події, незадовго до полудня повідомила, що на місці події перебувають машина швидкої допомоги і поліцейський броньовик. Крім того, за словами очевидця, який перебував на місці події, на подвір'ї будівлі парламенту перебували щонайменше дві поліцейські машини.

