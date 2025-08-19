Депутат покончил с собой прямо в здании парламента Финляндии

30-летний Ээмели Пелтонен страдал от болезни почек. Детали самоубийства не раскрываются, но точно известно, что он покончил с собой в здании парламента около 11 часов утра.

Related video

Отдел по связям с общественностью парламента сообщил о смерти депутата первого созыва Ээмели Пелтонена в здании парламента сегодня утром. В заявлении говорится, что весь парламентский коллектив разделяет скорбь семьи, пишет Yle.

Депутат первого созыва Пелтонен был избран в парламент в 2023 году и был членом его Административного комитета и Юридического комитета, а также городским советником Ярвенпяя и председателем городского совета.

Пелтонен был избран в парламент, набрав почти 6000 голосов. Он начал свою политическую карьеру в возрасте 18 лет, будучи избранным в местный городской совет, набрав 153 голоса.

В возрасте 22 лет он стал председателем городского совета своего города, став самым молодым человеком, занимавшим эту должность.

В 2020 году он окончил Хельсинкский университет, получив степень магистра политологии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что министерская группа правящей Коалиционной партии "на время прекратит говорить о политике" в ответ на трагедию.

Он добавил: "Некоторое время назад мы получили действительно шокирующие новости из парламента, нашего общего рабочего места, о том, что один из наших коллег скончался в здании парламента. Действительно печальные новости".

Социал-демократическая парламентская фракция выразила соболезнования семье Пелтонена в заявлении. Председатель парламентской фракции Тютти Туппурайнен заявила, что смерть Пелтонена глубоко шокирует.

"Он был очень любимым членом нашего сообщества, и нам будет его очень не хватать. Его юная жизнь оборвалась слишком рано", — говорится в заявлении Туппурайнен.

Пелтонен долгое время страдал от заболевания почек. Он отсутствовал на парламентских заседаниях в последние недели весенней сессии, а все лето находился на больничном. Во время лечения он подхватил бактериальную инфекцию, так что его состояние не улучшалось.

Ранее во вторник полиция Хельсинки объявила о смерти человека в здании парламента. В 11:06 полиция получила сообщение от экстренных служб. Полиция расследует обстоятельства смерти, и, по всей видимости, никаких признаков преступления не обнаружено.

Полиция и скорая у здания парламента Фото: YLE

Источник, находившийся в здании парламента в этот момент, описал атмосферу в здании как невыносимую.

В настоящее время парламент Финляндии находится на летних каникулах. Осенняя сессия начинается 2 сентября.

Журналистка Yle Рита Кремин, присутствовавшая на месте происшествия , незадолго до полудня сообщила, что на месте происшествия находятся машина скорой помощи и полицейский броневик. Кроме того, по словам очевидца, находившегося на месте происшествия, во дворе здания парламента находились как минимум две полицейские машины.

Напомним, ранее стало известно, что Анну Седокову обвиняют в доведении до самоубийства ее бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Из-за отказа певицы общаться с родными Тиммы, они были вынуждены подать на нее два судебных иска — в Латвии и России.

А в России, как утверждает следствие, покончил с собой экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, которого президент РФ Владимир Путин уволил с поста 7 июля 2025 года