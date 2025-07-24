Смерть Яниса Тиммы: родители бывшего мужа Седоковой обвиняют ее в его самоубийстве

Пока Анна Седокова публикует беззаботные фото с отдыха, ее имя оказалось в центре громкого скандала. Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обвиняет певицу в доведении мужа до самоубийства.

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Анну Седокову обвиняют в доведении до самоубийства ее бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом заявила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова в комментарии для российского Super.

По ее словам, из-за отказа певицы общаться с родными Тиммы, они были вынуждены подать на нее два судебных иска — в Латвии и России.

"Мы подали заявление по статье "Доведение до самоубийства". В ближайшее время будет проведена дополнительная проверка. Кроме того, мы подали запрос на розыск ее имущества, чтобы иметь возможность претендовать на него. Сейчас обнаружены многочисленные расчетные счета и депозитные вклады. Согласно налоговой декларации, ее официальный доход не превышал 2-3 миллионов рублей в год. Так откуда же у нее столько средств?" — сказала юрист.

Пока продолжается правовое противостояние, Седокова публикует фото с пляжного отдыха, не комментируя ситуацию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В ночь на 17 декабря 2024 года умер 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Вероятно, спортсмен покончил с собой. Это произошло в центре Москвы.

Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы.

Кроме того, Анна Седокова призналась, как ее сын узнал о суициде Яниса Тиммы.