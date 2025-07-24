Смерть Яніса Тімми: батьки колишнього чоловіка Сєдокової звинувачують її у його самогубстві

Поки Анна Сєдокова публікує безтурботні фото з відпочинку, її ім’я опинилося в центрі гучного скандалу. Родина загиблого баскетболіста Яніса Тімми звинувачує співачку в доведенні чоловіка до самогубства.

Related video

Анну Сєдокову звинувачують у доведенні до самогубства її колишнього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Про це заявила адвокатка родини спортсмена Маргарита Гаврилова в коментарі для російського Super.

За її словами, через відмову співачки спілкуватися з рідними Тімми, вони були змушені подати на неї два судових позови — в Латвії та Росії.

"Ми подали заяву за статтею "Доведення до самогубства". Найближчим часом буде проведена додаткова перевірка. Крім того, ми подали запит на розшук її майна, щоб мати можливість претендувати на нього. Наразі виявлені численні розрахункові рахунки та депозитні вклади. Згідно з податковою декларацією, її офіційний дохід не перевищував 2–3 мільйонів рублів на рік. То звідки ж у неї стільки коштів?" — сказала юристка.

Поки триває правове протистояння, Сєдокова публікує фото з пляжного відпочинку, не коментуючи ситуацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У ніч на 17 грудня 2024 року помер 32-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма. Ймовірно, спортсмен наклав на себе руки. Це сталося в центрі Москви.

Анна Сєдокова потрапила до лікарні після смерті Яніса Тімми.

Крім того, Анна Сєдокова зізналася, як її син дізнався про суїцид Яніса Тімми.