У Швеції на нове місце переміщують ціле місто: що стало причиною (відео)

Сьогодні почалося переміщення 100-річної церкви з Кіруни. Це довгий процес, оскільки величезну будівлю переміщують на 500 метрів на годину. Також перевезли деякі старовинні будинки.

Related video

Місто Кіруна у Швеції переміщують на нове місце через рудник. Гірничодобувна компанія LKAB, головний офіс якої розташований у Кіруні, розширюється, і центр міста доведеться перенести. Земля під старим центром може обвалитися. Про переїзд міста Кіруна було оголошено 2004 року. Перші будинки було перенесено 2017 року. Переїзд має бути завершено приблизно до 2035 року, повідомляє Yle.

Церкву в Кіруні перевозять на гігантській вантажівці

Сьогодні розпочався переїзд старовинної дерев'яної церкви, який триватиме два дні. На це прийшли подивитися тисячі людей.

Церкву завширшки близько 40 метрів і вагою понад 670 тонн буде перевезено цілком. Перевезення здійснюватиметься на низькорамній вантажівці зі 160 шинами. Дороги, якими здійснюватиметься перевезення, розширені до 24 метрів.

Переміщення церкви займе два повних дні, оскільки швидкість транспорту становить лише близько півкілометра на годину. Відстань від початкового місця розташування церкви до її нового місця в центрі міста становить п'ять кілометрів.

Вартість переїзду не розголошують, але, за словами представника гірничодобувної компанії LKAB, "це дорого".

Крім церкви, з використанням тієї самої технології буде переміщено й інші історичні будівлі.

Історичні будівлі з Кіруни переміщують цілком Фото: Скриншот

"Це не перша будівля, яку ми переносимо. Але вона найбільша. У цьому і полягає складність. Нам ще належить перевезти 21 будівлю. Усі будівлі, які потрібно перенести, — історичні та унікальні", — каже Йоел Алквіст, який займається перевезенням будівель і менеджментом усього проєкту.

Будинки, які перевезуть, були обрані з різних епох, і з цього питання перевізників консультували фахівці з історії.

Перенесення церкви є частиною плану з перенесення всього міста Кіруна на схід. Причина в тому, що державна гірничодобувна компанія LKAB, яка видобуває залізну руду в цьому районі, хоче розширити свої земляні роботи під містом. Ці роботи можуть призвести до обвалення ґрунту під старим центром міста. Про переїзд міста було оголошено понад 20 років тому. Перші будинки було перенесено вісім років тому, тоді ж почалася підготовка до переїзду церкви. Очікується, що переїзд буде завершено через десять років.

Рудник Кіруна — найбільший у світі підземний залізорудний рудник, на частку якого припадає понад 80% видобутку залізної руди в Європейському союзі. Залізну руду використовують для виробництва сталі, яку застосовують у будівництві та промисловості. Закон про гірничодобувну промисловість у Швеції специфічний: гірничодобувна компанія оплачує витрати. Видобуток залізної руди настільки вигідний, що заради нього варто перенести ціле місто. Щоб отримати дозвіл на видобуток залізної руди, гірничодобувна компанія повинна побудувати нові будівлі і або знести, або перемістити старі.

Що буде з містом Кіруна, коли воно спорожніє

Старий центр міста поступово стає тихішим. Там усе ще живуть люди і працюють магазини. Державна компанія LKAB уже багато років зносить будівлі в старому центрі міста, за 3-6 кілометрів від нового центру. Більшість магазинів і офісів уже переїхали в нові будівлі в новому центрі міста.

Історичні будівлі переміщують цілком Фото: Скриншот

"Ми будуємо більше квартир, ніж зносимо. Зараз готові 1800 нових квартир, а знесли ми близько 1200-1300", — підрахував Йоел Алквіст. Загалом переїдуть 6000 осіб.

Згодом, через роки, старий центр Кіруни зануриться в повну тишу. Життя в старому центрі міста з часом стане неможливим, а в кінцевому підсумку навіть небезпечним через ризик просідання ґрунту. Через вибухи в будинках з'являтимуться тріщини.

"Спочатку це місце стане парком і зоною відпочинку. Пізніше, з роками, воно стане надто небезпечним і буде закрите", — каже Алквіст.

Нагадаємо, в Іспанії влада одним указом перетворила красиве туристичне місто на привид. Люди з нього виселилися і не можуть назад повернутися, бо документ так і не скасували.

А в США місто Гері, розташоване в штаті Індіана, яке колись було відоме як "Місто століття", за останні 30 років почало перетворюватися на місто-привид. Звідти почали виїжджати люди, і чимало будинків спорожніли.