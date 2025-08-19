В Швеции на новое место перемещают целый город: что стало причиной (видео)

Сегодня началось перемещение 100-летней церкви из Кируны. Это долгий процесс, так как огромное здание перемещают на 500 метров в час. Также перевезли некоторые старинные дома.

Город Кируна в Швеции перемещают на новое место из-за рудника. Горнодобывающая компания LKAB, головной офис которой находится в Кируне, расширяется, и центр города придется перенести. Земля под старым центром может обрушиться. О переезде города Кируна было объявлено в 2004 году. Первые дома были перенесены в 2017 году. Переезд должен быть завершен примерно к 2035 году, сообщает Yle.

Церковь в Кируне перевозят на гигантском грузовике

Сегодня начался переезд старинной деревянной церкви, который займет два дня. На это пришли посмотреть тысячи людей.

Церковь шириной около 40 метров и весом более 670 тонн будет перевезена целиком. Перевозка будет осуществляться на низкорамном грузовике с 160 шинами. Дороги, по которым будет осуществляться перевозка, расширены до 24 метров.

Перемещение церкви займет два полных дня, поскольку скорость транспорта составляет всего около полукилометра в час. Расстояние от первоначального местоположения церкви до ее нового места в центре города составляет пять километров.

Стоимость переезда не разглашается, но, по словам представителя горнодобывающей компании LKAB, "это дорого".

Помимо церкви, с использованием той же технологии будут перемещены и другие исторические здания.

Исторические здания из Кируны перемещают целиком Фото: Скриншот

"Это не первое здание, которое мы переносим. Но оно самое большое. В этом и заключается сложность. Нам еще предстоит перевезти 21 здание. Все здания, которые нужно перенести, – исторические и уникальные", – говорит Йоэл Алквист, который занимается перевозкой зданий и менеджментом всего проекта.

Дома, которые перевезут, были выбраны из разных эпох, и по этому вопросу перевозчиков консультировали специалисты по истории.

Перенос церкви является частью плана по переносу всего города Кируна на восток. Причина в том, что государственная горнодобывающая компания LKAB, добывающая железную руду в этом районе, хочет расширить свои земляные работы под городом. Эти работы могут привести к обрушению грунта под старым центром города. О переезде города было объявлено более 20 лет назад. Первые дома были перенесены восемь лет назад, тогда же началась подготовка к переезду церкви. Ожидается, что переезд будет завершен через десять лет.

Рудник Кируна — крупнейший в мире подземный железорудный рудник, на долю которого приходится более 80% добычи железной руды в Европейском союзе. Железная руда используется для производства стали, которая применяется в строительстве и промышленности. Закон о горнодобывающей промышленности в Швеции специфичен: горнодобывающая компания оплачивает расходы. Добыча железной руды настолько выгодна, что ради нее стоит перенести целый город. Чтобы получить разрешение на добычу железной руды, горнодобывающая компания должна построить новые здания и либо снести, либо переместить старые.

Что будет с городом Кируна, когда он опустеет

Старый центр города постепенно становится тише. Там все еще живут люди и работают магазины. Государственная компания LKAB уже много лет сносит здания в старом центре города, в 3–6 километрах от нового центра. Большинство магазинов и офисов уже переехали в новые здания в новом центре города.

Исторические здания перемещают целиком Фото: Скриншот

"Мы строим больше квартир, чем сносим. Сейчас готовы 1800 новых квартир, а снесли мы около 1200–1300", – подсчитал Йоэл Алквист. Всего переедут 6000 человек.

Со временем, спустя годы, старый центр Кируны погрузится в полную тишину. Жизнь в старом центре города со временем станет невозможной, а в конечном итоге даже опасной из-за риска проседания грунта. Из-за взрывов в домах будут появляться трещины.

"Сначала это место станет парком и зоной отдыха. Позже, с годами, оно станет слишком опасным и будет закрыто", — говорит Алквист.

