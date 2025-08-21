Підрив "Північних потоків": в Італії затримали українця, підозрюваного в диверсії

За версією слідства, громадянин Сергій К. координував підрив трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік — 2". До цього західні політики були впевнені, що за вибухами стоять росіяни.

Італійська поліція заарештувала українця Сергія К., підозрюваного в причетності до вибуху трубопроводу "Північний потік" у вересні 2022 року. Про це повідомив німецький журнал Der Spiegel.

Як стверджується, затриманого бачили на борту яхти "Андромеда" типу Bavaria Cruiser 50, яка доставила виконавців до місця вибуху. Українця заарештували ввечері 20 серпня в районі Ріміні на підставі європейського ордера.

Водолазів доставили в район трубопроводу на спеціально орендованій вітрильній яхті, яка вийшла в море з порту Росток.

Далі вони заклали вибухівку на морському дні. Слідчі Федеральної прокуратури вважають, що Сергій К. не був одним із водолазів і входив до групи осіб, які координували підрив трубопроводів "Північний потік" і "Північний потік — 2".

Спочатку західні політики і ЗМІ припускали, що за вибухами стоять російські терористи, але слідчі виявили зв'язок яхти з Україною.

Торік генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель отримав попередній ордер на арешт одного з підозрюваних водолазів. Однак чоловік покинув свій будинок у Польщі заздалегідь.

Польська влада попередила українських колег про це, а підозрюваний перетнув кордон з Україною на автомобілі з дипломатичними номерами.

Джерела Der Spiegel у службі безпеки повідомляють, що поки невідомо, коли Сергія К. екстрадують до Німеччини.

МЗС України не коментувало арешту українця в Італії на момент публікації новини.

Нагадаємо, британське видання The Times писало про причетність убитого в Києві спецслужбами РФ полковника СБУ Івана Вороніча до координації вибухів на "Північних потоках".

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що назве імена відповідальних за вибухи на "Північному потоці".