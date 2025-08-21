Подрыв "Северных потоков": в Италии задержали украинца, подозреваемого в диверсии
По версии следствия, гражданин Сергей К. координировал подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". До этого западные политики были уверены, что за взрывами стоят россияне.
Итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к взрыву трубопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.
Как утверждается, задержанного видели на борту яхты "Андромеда" типа Bavaria Cruiser 50, которая доставила исполнителей к месту взрыва. Украинца арестовали вечером 20 августа в районе Римини на основании европейского ордера.
Водолазов доставили в район трубопровода на специально арендованной парусной яхте, которая вышла в море из порта Росток.
Далее они заложили взрывчатку на морском дне. Следователи Федеральной прокуратуры считают, что Сергей К. не был одним из водолазов и входил в группу лиц, которые координировали подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Изначально западные политики и СМИ предполагали, что за взрывами стоят российские террористы, но следователи выявили связь яхты с Украиной.
В прошлом году генеральный прокурор Германии Йенс Роммель получил предварительный ордер на арест одного из подозреваемых водолазов. Однако мужчина покинул свой дом в Польше заранее.
Польские власти предупредили украинских коллег об этом, а подозреваемый пересек границу с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерами.
Источники Der Spiegel в службе безопасности сообщают, что пока неизвестно, когда Сергея К. экстрадируют в Германию.
МИД Украины не комментировал арест украинца в Италии на момент публикации новости.
Напомним, британское издание The Times писало о причастности убитого в Киеве спецслужбами РФ полковника СБУ Ивана Воронича к координации взрывов на "Северных потоках".
Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что назовет имена ответственных за взрывы на "Северном потоке".