Подрыв "Северных потоков": в Италии задержали украинца, подозреваемого в диверсии

По версии следствия, гражданин Сергей К. координировал подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". До этого западные политики были уверены, что за взрывами стоят россияне.

Related video

Итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к взрыву трубопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Как утверждается, задержанного видели на борту яхты "Андромеда" типа Bavaria Cruiser 50, которая доставила исполнителей к месту взрыва. Украинца арестовали вечером 20 августа в районе Римини на основании европейского ордера.

Водолазов доставили в район трубопровода на специально арендованной парусной яхте, которая вышла в море из порта Росток.

Далее они заложили взрывчатку на морском дне. Следователи Федеральной прокуратуры считают, что Сергей К. не был одним из водолазов и входил в группу лиц, которые координировали подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Изначально западные политики и СМИ предполагали, что за взрывами стоят российские террористы, но следователи выявили связь яхты с Украиной.

В прошлом году генеральный прокурор Германии Йенс Роммель получил предварительный ордер на арест одного из подозреваемых водолазов. Однако мужчина покинул свой дом в Польше заранее.

Польские власти предупредили украинских коллег об этом, а подозреваемый пересек границу с Украиной на автомобиле с дипломатическими номерами.

Источники Der Spiegel в службе безопасности сообщают, что пока неизвестно, когда Сергея К. экстрадируют в Германию.

МИД Украины не комментировал арест украинца в Италии на момент публикации новости.

Напомним, британское издание The Times писало о причастности убитого в Киеве спецслужбами РФ полковника СБУ Ивана Воронича к координации взрывов на "Северных потоках".

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что назовет имена ответственных за взрывы на "Северном потоке".