Із Трампа зняли штраф у 500 млн доларів: у чому звинувачували президента США

Нью-Йорк подав до суду на Трампа через завищену фінансову звітність, яку він використовував для отримання вигідних умов від кредиторів і страховиків. А апеляційний суд скасував штраф через сім місяців після повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Колегія з п'яти суддів апеляційного відділення середнього рівня Нью-Йорка заявила, що вердикт, який міг обійтися Трампу більш ніж у 515 мільйонів доларів і похитнути його імперію нерухомості, був "надмірним", — повідомляє CNN.

Встановивши, що майбутній президент США брав участь у шахрайстві, грубо завищуючи фінансові звіти, які надсилали кредиторам і страховикам, суддя Артур Енгорон 2024 року постановив виплатити йому штраф у розмірі 355 мільйонів доларів. З урахуванням відсотків ця сума перевищила 515 мільйонів доларів.

Загальна сума — разом зі штрафами, накладеними на деяких інших керівників Trump Organization, включно із синами Трампа Еріком і Дональдом-молодшим — тепер перевищує 527 мільйонів доларів із відсотками.

"Хоча запропонований судом захід судової заборони добре продуманий для стримування ділової культури відповідачів, постанова суду про повернення незаконно отриманого прибутку, що наказує відповідачам виплатити майже пів мільярда доларів штату Нью-Йорк, є надмірним штрафом, що порушує Восьму поправку до Конституції Сполучених Штатів", — написали судді Даян Т. Ренвік і Пітер Х. Моултон в одному з кількох висновків, що сформували рішення апеляційного суду.

Енгорон також кілька років забороняв Трампу і його синам обіймати керівні посади в компаніях. Ці обмеження були припинені в очікуванні апеляції, і Трамп відстрочив виплату, внісши заставу в розмірі 175 мільйонів доларів.

Апеляційний суд відхилив фінансовий штраф, накладений Енгороном, але залишив можливість для подальших апеляцій у вищому суді штату. Колегії знадобилося майже 11 місяців, щоб винести рішення, що зайняло більше часу, ніж зазвичай.

Президент США заперечує свою провину, називаючи себе "невинною людиною" і стверджуючи, що ця справа була "шахрайством проти нього". Він продовжує стверджувати, що позов політично мотивований.

Після того як суд виніс рішення, Трамп написав на Truth Social, що це "велика перемога для Америки". В іншому пості він заявив, що все це були "політичні судові процеси, спрямовані на те, щоб підірвати мою життєздатність як кандидата в президенти до, під час і після виборів". І заявив, що це Джо Байден "напав" на нього разом зі своєю віцепрезиденткою Камалою Гарріс, а суддям "має бути соромно" за те, що вони допустили таке.

Трамп також повідомив, що це "політичне полювання на відьом у діловому сенсі", хоча все, що він робив, було абсолютно "правильним і навіть ідеальним".

Він також розкритикував генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс і суддів Хуана Мерчана та Льюїса Каплана. Джеймс, яка подала позов від імені штату, заявила, що бізнесмен, який став політиком, був замішаний у "брехні, обмані та жахливому шахрайстві". Рішення суду вона не коментувала.

