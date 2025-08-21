С Трампа сняли штраф в 500 млн долларов: в чем обвиняли президента США

Нью-Йорк подал в суд на Трампа из-за завышенной финансовой отчетности, которую он использовал для получения выгодных условий от кредиторов и страховщиков. А апелляционный суд отменил штраф через семь месяцев после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Коллегия из пяти судей апелляционного отделения среднего уровня Нью-Йорка заявила, что вердикт, который мог обойтись Трампу более чем в 515 миллионов долларов и пошатнуть его империю недвижимости, был "чрезмерным", - сообщает CNN.

Установив, что будущий президент США участвовал в мошенничестве, грубо завышая финансовые отчеты, отправляемые кредиторам и страховщикам, судья Артур Энгорон в 2024 году постановил выплатить ему штраф в размере 355 миллионов долларов. С учетом процентов эта сумма превысила 515 миллионов долларов.

Общая сумма — вместе со штрафами, наложенными на некоторых других руководителей Trump Organization, включая сыновей Трампа Эрика и Дональда-младшего — теперь превышает 527 миллионов долларов с процентами.

"Хотя предписанная судом мера судебного запрета хорошо продумана для сдерживания деловой культуры ответчиков, постановление суда о возврате незаконно полученной прибыли, которое предписывает ответчикам выплатить почти полмиллиарда долларов штату Нью-Йорк, является чрезмерным штрафом, нарушающим Восьмую поправку к Конституции Соединенных Штатов", — написали судьи Дайан Т. Ренвик и Питер Х. Моултон в одном из нескольких заключений, сформировавших решение апелляционного суда.

Энгорон также несколько лет запрещал Трампу и его сыновьям занимать руководящие должности в компаниях. Эти ограничения были приостановлены в ожидании апелляции, и Трамп отсрочил выплату, внеся залог в размере 175 миллионов долларов.

Апелляционный суд отклонил финансовый штраф, наложенный Энгороном, но оставил возможность для дальнейших апелляций в высшем суде штата. Коллегии потребовалось почти 11 месяцев, чтобы вынести решение, что заняло больше времени, чем обычно.

Президент США отрицает свою вину, называя себя "невиновным человеком" и утверждая, что это дело было "мошенничеством против него". Он продолжает утверждать, что иск политически мотивирован.

После того как суд вынес решение, Трамп написал на Truth Social, что это "великая победа для Америки". В другом посте он заявил, что все это были "политические судебные процессы, направленные на то, чтобы подорвать мою жизнеспособность как кандидата в президенты до, во время и после выборов". И заявил, что это Джо Байден "напал" на него вместе со своим вице-президентом Камалой Харрис, а судьям "должно быть стыдно" за то, что они допустили подобное.

Трамп также сообщил, что это "политическая охота на ведьм в деловом смысле", хотя все, что он делал, было абсолютно "правильным и даже идеальным".

Он также раскритиковал генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и судей Хуана Мерчана и Льюиса Каплана. Джеймс, подавшая иск от имени штата, заявила, что бизнесмен, ставший политиком, был замешан во "лжи, обмане и чудовищном мошенничестве". Решение суда она не комментировала.

