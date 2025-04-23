Трамп проиграл: "Голос Америки" через суд добился возобновления работы

Федеральный суд в США признал попытки администрации президента Дональда Трампа ликвидировать медиапроект "Голос Америки" и дочерние службы новостей "вероятно, незаконными". Также суд постановил возобновить финансирование этого проекта.

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Об этом сообщает The Hill.

Решение вынес окружной судья Ройс Ламберт. Согласно этому решению, Агентство по глобальным медиа (USAGM), которое, в частности, занимается проектами "Голос Америки" и "Радио Свобода", должно возобновить работу редакций, вернуть сотрудников из отпусков и не сокращать штат до окончания судебных процессов.

Суд назвал действия администрации Трампа по закрытию медиапроектов "своевольными и опрометчивыми" и отметил, что такие действия "не учли того вреда, который они причинили руководству и работникам проектов, журналистам и их аудитории во всем мире".

Напомним, ранее бывший посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил "Голос Америки" и "Радио Свобода" в якобы предвзятости и посоветовал их закрыть — мол, они являются "пережитками прошлого". Призыв Гренелла поддержал и миллиардер Илон Маск, который сейчас возглавляет Департамент правительственной эффективности. "Европа теперь свободна, их больше никто не слушает", — написал тогда Маск в соцсети Х.

В марте этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности семи государственных агентств, в том числе и USAGM. Впоследствии было прекращено действие гранта, финансировавшего деятельность "Голоса Америки" и "Радио Свобода". Сотрудников этих медиа отправили в административный отпуск. После этого сотрудники "Голоса Америки" подали в суд и заявили, что закрытие проекта нарушает конституционное право на свободу слова и журналистскую работу.