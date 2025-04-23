Трамп програв: "Голос Америки" через суд домігся відновлення роботи

Федеральний суд у США визнав спроби адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати медіапроєкт "Голос Америки" та дочірні служби новин "ймовірно, незаконними". Також суд постановив відновити фінансування цього проєкту.

Related video

Про це повідомляє The Hill.

Рішення виніс окружний суддя Ройс Ламберт. Згідно з цим рішенням, Агентство з глобальних медіа (USAGM), яке, зокрема, опікується проєктами "Голос Америки" і "Радіо Свобода", повинно відновити роботу редакцій, повернути працівників із відпусток і не скорочувати штат до закінчення судових процесів.

Суд назвав дії адміністрації Трампа щодо закриття медіапроєктів "свавільними і необачливими" і зауважив, що такі дії "не врахували тієї шкоди, яку вони заподіяли керівництву та працівникам проєктів, журналістам та їхній аудиторії в усьому світі".

Нагадаємо, раніше колишній посол США у Німеччині Річард Ґренелл звинуватив "Голос Америки" і "Радіо Свобода" в нібито упередженості і порадив їх закрити — мовляв, вони є "пережитками минулого". Заклик Ґренелла підтримав і мільярдер Ілон Маск, який нині очолює Департамент урядової ефективності. "Європа тепер вільна, їх більше ніхто не слухає", — написав тоді Маск у соцмережі Х.

У березні цього року президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, зокрема й USAGM. Згодом було припинено дію гранту, що фінансував діяльність "Голосу Америки" і "Радіо Свобода". Співробітників цих медіа відправили в адміністративну відпустку. Після цього працівники "Голосу Америки" подали до суду і заявили, що закриття проєкту порушує конституційне право на свободу слова та журналістську роботу.