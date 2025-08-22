Обшуки у головного критика Трампа: президент США мститься своєму ексраднику Болтону, — CNN (відео)

Джон Болтон працював із Дональдом Трампом під час його першого терміну. Але президент США його звільнив, і відтоді між ними не вщухають розбіжності. Раніше Трамп погрожував Болтону тюремним ув'язненням за книгу 2020 року, у якій критикували знання Трампа про зовнішню політику.

ФБР проводить обшук у будинку та офісі Джона Болтона в рамках відновленого розслідування у сфері національної безпеки. Зазначається, що Болтон був присутній під час обшуку у своєму будинку, пише CNN.

Обшук вдома у Джона Болтона

Обшук одразу ж викликав хвилю критики, заявивши, що Трамп використовує силу уряду США для переслідування політичного противника.

Міністерство юстиції США вже вело розслідування щодо Джона Болтона під час першого терміну Трампа. Це розслідування було закрито за президента США Джо Байдена.

Однак вранці 22 серпня співробітники ФБР з'явилися в будинок Джона Болтона у Вашингтоні. Вони розмовляли з людиною на ґанку будинку, і щонайменше чотири-шість агентів заходили всередину. Деякі з агентів виносили сумки і коробки з машин, щоб занести їх всередину, але ніхто не виходив із будинку.

За даними джерела, у п'ятницю вранці ФБР також проводило обшук в офісі Болтона. Журналісти бачили кілька федеральних автомобілів без розпізнавальних знаків у будівлі в центрі Вашингтона.

Обшук в офісі Джона Болтона

За словами джерела, обшуки були викликані поновленням Міністерством юстиції багаторічного розслідування, пов'язаного з книжкою Джона Болтона, проте слідчі також вивчають інші можливі "витоки".

Відповідаючи на запитання про обшук, Трамп заявив журналістам, що йому "нічого про це не відомо". Однак він додав, що очікує, що Міністерство юстиції проінформує його, ймовірно, пізніше того самого дня, і заявив, що в нього є повноваження ініціювати дії правоохоронних органів.

"Я не хочу про це знати. Це не обов'язково. Я міг би про це знати. Я міг би бути тим, хто це почав, і я насправді головний співробітник правоохоронних органів. Але я вважаю, що так буде краще", — сказав він.

Він також повідомив, що Болтон "хоче вбивати людей".

"Коли я його найняв, він послужив благій меті, тому що, як ви знаєте, він був одним із тих, хто змусив Буша здійснити ці безглузді теракти на Близькому Сході. Болтон, він завжди хоче вбивати людей, і він дуже поганий у своїй справі, але він чудово спрацював для мене", — сказав Трамп.

Джон Болтон і Дональд Трамп — історія конфлікту

Джон Болтон, республіканець і консерватор, який раніше працював в адміністраціях Рейгана і Буша, був політичним противником Трампа відтоді, як покинув Білий дім.

Джон Болтон заявляв, що Трамп не знає, де знаходиться Гельсінкі Фото: ЕРА

Трамп неодноразово критикував свого колишнього радника з національної безпеки, зокрема й у серпні, заявивши, що ЗМІ "постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон".

Президент також звільнив співробітників Секретної служби Болтона через кілька годин після початку свого другого терміну в січні 2025 року.

Під час свого першого терміну Трамп пригрозив Болтону тюремним ув'язненням після того, як у своїй книзі 2020 року "Кімната, де це сталося" він стверджував, що Трамп украй мало знає про зовнішню політику та одержимий формуванням своєї медійної спадщини. У книзі також повідомлялося, що Трамп просив лідерів України та Китаю допомогти йому перемогти на виборах 2020 року.

До книги увійшли матеріали, які спочатку були схвалені для публікації кадровими чиновниками Білого дому, проте політичні призначенці Трампа спробували скасувати це схвалення.

Міністерство юстиції розслідувало діяльність Болтона щодо можливого "незаконного розкриття секретної інформації" у своїх мемуарах, хоча за часів колишнього президента Джо Байдена розслідування і позов, пов'язаний із публікацією книжки, було припинено 2021 року.

Вище керівництво ФБР уже опублікувало пости в соціальних мережах 22 серпня, коментуючи обшуки у Болтона. Директор ФБР Кеш Патель написав: "Ніхто не стоїть вище закону... Агенти ФБР на завданні". А його заступник Ден Бонджино написав: "Ми не потерпимо корупції в державному секторі".

Віцепрезидент Джей Ді Венс і генеральний прокурор Пем Бонді повідомили, що "безпека Америки не підлягає обговоренню. Справедливість буде відновлена. Завжди".

Якщо офіційні особи мають на увазі Болтона, це стане помітним відходом від практики Бюро не коментувати публічно розслідування, особливо з урахуванням того, що агенти ФБР все ще перебувають на місці подій. Наприклад, багатогодинний обшук ФБР у Мар-а-Лаго, резиденції Дональда Трампа, у пошуках секретних документів 2022 року проводили співробітники в цивільному, а громадськість практично не знала про цей обшук аж до його завершення.

Нагадаємо, після саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці Джон Болтон заявив, що Трамп не програв, але Путін "явно переміг". "Трамп не отримав нічого, крім нових зустрічей", — зазначив він.

А у своїй книзі Джон Болтон повідомляв, що Дональд Трамп вкрай погано розуміється на світовій політиці і навіть географії. "Я навіть не можу порахувати, скільки разів мені доводилося пояснювати йому, чому Корейський півострів був розділений у 1945 році", — розповідав Болтон.