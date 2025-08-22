Обыски у главного критика Трампа: президент США мстит своему экс-советнику Болтону, — CNN (видео)

Джон Болтон работал с Дональдом Трампом во время его первого срока. Но президент США его уволил, и с тех пор между ними не утихают разногласия. Ранее Трамп угрожал Болтону тюремным заключением за книгу 2020 года, в которой критиковались знания Трампа о внешней политике.

ФБР проводит обыск в доме и офисе Джона Болтона в рамках возобновленного расследования в сфере национальной безопасности. Отмечается, что Болтон присутствовал во время обыска в своем доме, пишет CNN.

Обыск дома у Джона Болтона

Обыск сразу же вызвал волну критики, заявив, что Трамп использует силу правительства США для преследования политического противника.

Министерство юстиции США уже вело расследование в отношении Джона Болтона во время первого срока Трампа. Это расследование было закрыто при президенте США Джо Байдене.

Однако утром 22 августа сотрудники ФБР явились в дом Джона Болтона в Вашингтоне. Они разговаривали с человеком на крыльце дома, и по меньшей мере четыре-шесть агентов заходили внутрь. Некоторые из агентов выносили сумки и коробки из машин, чтобы занести их внутрь, но никто не выходил из дома.

По данным источника, в пятницу утром ФБР также проводило обыск в офисе Болтона. Журналисты видели несколько федеральных автомобилей без опознавательных знаков в здании в центре Вашингтона.

Обыск в офисе Джона Болтона

По словам источника, обыски были вызваны возобновлением Министерством юстиции многолетнего расследования, связанного с книгой Джона Болтона, однако следователи также изучают другие возможные "утечки".

Отвечая на вопрос об обыске, Трамп заявил журналистам, что ему "ничего об этом не известно". Однако он добавил, что ожидает, что Министерство юстиции проинформирует его, вероятно, позднее в тот же день, и заявил, что у него есть полномочия инициировать действия правоохранительных органов.

"Я не хочу об этом знать. Это не обязательно. Я мог бы об этом знать. Я мог бы быть тем, кто это начал, и я, на самом деле, главный сотрудник правоохранительных органов. Но я считаю, что так будет лучше", — сказал он.

Он также сообщил, что Болтон "хочет убивать людей".

"Когда я его нанял, он послужил благой цели, потому что, как вы знаете, он был одним из тех, кто вынудил Буша совершить эти нелепые теракты на Ближнем Востоке. Болтон, он всегда хочет убивать людей, и он очень плох в своем деле, но он отлично сработал для меня", — сказал Трамп.

Джон Болтон и Дональд Трамп – история конфликта

Джон Болтон, республиканец и консерватор, ранее работавший в администрациях Рейгана и Буша, был политическим противником Трампа с тех пор, как покинул Белый дом.

Джон Болтон заявлял, что Трамп не знает, где находится Хельсинки Фото: ЕРА

Трамп неоднократно критиковал своего бывшего советника по национальной безопасности, в том числе и в августе, заявив, что СМИ "постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, таких как Джон Болтон".

Президент также уволил сотрудников Секретной службы Болтона через несколько часов после начала своего второго срока в январе 2025 года.

Во время своего первого срока Трамп пригрозил Болтону тюремным заключением после того, как в своей книге 2020 года "Комната, где это произошло" он утверждал, что Трамп крайне мало знает о внешней политике и одержим формированием своего медийного наследия. В книге также сообщалось, что Трамп просил лидеров Украины и Китая помочь ему победить на выборах 2020 года.

В книгу вошли материалы, которые изначально были одобрены для публикации кадровыми чиновниками Белого дома, однако политические назначенцы Трампа попытались отменить это одобрение.

Министерство юстиции расследовало деятельность Болтона на предмет возможного "незаконного раскрытия секретной информации" в своих мемуарах, хотя при бывшем президенте Джо Байдене расследование и иск, связанный с публикацией книги, были прекращены в 2021 году.

Высшее руководство ФБР уже опубликовало посты в социальных сетях 22 августа, комментируя обыски у Болтона. Директор ФБР Кэш Патель написал: "Никто не стоит выше закона… Агенты ФБР на задании". А его заместитель Дэн Бонджино написал: "Мы не потерпим коррупции в государственном секторе".

Вице-президент Джей Ди Вэнс и генеральный прокурор Пэм Бонди сообщили, что "безопасность Америки не подлежит обсуждению. Справедливость будет восстановлена. Всегда".

Если официальные лица имеют в виду Болтона, это станет заметным отходом от практики Бюро не комментировать публично расследования, особенно с учетом того, что агенты ФБР все еще находятся на месте событий. Например, многочасовой обыск ФБР в Мар-а-Лаго, резиденции Дональда Трампа, в поисках секретных документов в 2022 году проводился сотрудниками в штатском, а общественность практически не знала об этом обыске до самого его завершения.

Напомним, после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Джон Болтон заявил, что Трамп не проиграл, но Путин "явно победил". "Трамп не получил ничего, кроме новых встреч", — отметил он.

А в своей книге Джон Болтон сообщал, что Дональд Трамп крайне плохо разбирается в мировой политике и даже географии. "Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году", — рассказывал Болтон.