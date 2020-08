Болтон: Трамп считал, что Украина является частью России

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очередной раз охарактеризовал действующего главу Белого дома Дональда Трампа, как безграмотного человека. В частности, он заявил, что Трамп считал Украину частью России.

Об этом Болтон рассказал в интервью австрийскому телеканалу Puls24.

В ходе беседы журналист поинтересовался , тяжело ли было Болтону работать с президентом, который "не знает, что Хельсинки не принадлежит России".

"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной. Он считал, что это в принципе тоже часть России ", – сказал Болтон.

Бывший советник добавил, что давать советы Трампу было всегда очень сложно.

Ранее Болтон не раз утверждал, что Трамп мало знает об истории и не заинтересован в ее изучении.

Напомним, Джон Болтон заявил, что намерен голосовать на следующих президентских выборах за кандидата от Демократической партии, несмотря на то, что сам является республиканцем. По его мнению, нынешний глава Белого дома не имеет последовательной стратегии.

Трамп уволил Болтона 10 сентября 2019 года из-за нарастающих разногласий по широкому кругу вопросов внешней политики. На следующий же день стало известно, что Болтон заключил договор о написании и издании мемуаров.

Книга Болтона The Room Where It Happened (Комната, где это произошло) поступила в продажу 23 июня.

Мемуары Болтона уже получили неоднозначную оценку. Многие представители администрации Трампа, в частности госсекретарь Майк Помпео и советник президента по вопросам торговли Питер Наварро заявили, что Болтон в своей книге перекручивает факты и откровенно лжет.