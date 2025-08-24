Дружина Ердогана закликала Меланію Трамп виявити до дітей Гази таку саму увагу, як і до українських

Перша леді Туреччини надіслала листа Меланії Трамп, де просить проявити до дітей Гази таку саму турботу, яку дружина американського президента раніше проявила до українських дітей.

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган написала листа першій леді США Меланії Трамп, закликаючи її використати свій вплив для розв'язання гуманітарної кризи в Газі, повідомляє агентство Анадолу, яке публікує звернення.

Послання, як зазначається, було натхненне "листом про мир", який Меланія Трамп надіслала президенту Росії Володимиру Путіну, в якому вона просила главу Кремля "повернути сміх дітям".

У тому повідомленні Трамп звернулася до Путіна із закликом "відновити їхній мелодійний сміх".

Еміне Ердоган зазначила, що співчуття, яке Меланія Трамп виявила до 648 українських дітей, загиблих у війні, має бути звернене і до Гази, де, за її словами, за два роки було вбито 18 тисяч дітей.

Вона наголосила, що, за даними ЮНІСЕФ, у Газі кожні 45 хвилин гине одна дитина, і запропонувала Меланії Трамп звернутися до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху із закликом зупинити гуманітарну кризу.

Нагадаємо, Меланія Трамп написала президенту Росії Володимиру Путіну особистого листа, який передала через Дональда Трампа під час саміту на Алясці. Як стало відомо пізніше, у своєму листі Перша леді США не згадувала українських дітей.

У травні уряд Ізраїлю заблокував постачання гуманітарної допомоги в Газу, щоб зменшити доступ бойовиків до ресурсів для цивільного населення. У приватних розмовах ізраїльські офіцери дійшли висновку, що палестинцям у Газі загрожує широкомасштабний голод.