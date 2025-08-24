Жена Эрдогана призвала Меланию Трамп проявить к детям Газы такое же внимание, как и к украинским

Первая леди Турции направила письмо Мелании Трамп, где просит проявить к детям Газы такую же заботу, какую супруга американского президента ранее проявила к украинским детям.

Первая леди Турции Эмине Эрдоган написала письмо первой леди США Меланье Трамп, призывая ее использовать свое влияние для решения гуманитарного кризиса в Газе, сообщает агентство Анадолу, публикующее обращение.

Послание, как отмечается, было вдохновлено "письмом о мире", которое Меланья Трамп направила президенту России Владимиру Путину, в котором она просила главу Кремля "вернуть смех детям".

В том сообщении Трамп обратился к Путину с призывом "в одиночку восстановить их мелодичный смех".

Эмине Эрдоган отметила, что сочувствие, которое Мелания Трамп проявила к 648 украинским детям, погибшим в войне, должно быть обращено и к Газе, где, по ее словам, за два года были убиты 18 тысяч детей.

Она подчеркнула, что, по данным ЮНИСЕФ, в Газе каждые 45 минут погибает один ребенок, и предложила Мелании Трамп обратиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом остановить гуманитарный кризис.

Напомним, Мелания Трамп написала президенту России Владимиру Путину личное письмо, которое передала через Дональда Трампа во время саммита на Аляске. Как стало известно позже, в своем письме Первая леди США не упоминала украинских детей.

В мае правительство Израиля заблокировало поставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы уменьшить доступ боевиков к ресурсам для гражданского населения. В приватных разговорах израильские офицеры пришли к выводу, что палестинцам в Газе грозит широкомасштабный голод.