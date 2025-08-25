Авіакатастрофа Air India: причиною трагедії міг стати несправний туалет

Причиною аварії рейсу Air India, що забрала життя 260 осіб, могло стати протікання води, що спровокувало замикання в електроніці судна. Про технічні проблеми з бортом компанію-перевізника попереджали за місяць до катастрофи.

Американський адвокат Майк Ендрюс із юридичної фірми Beasley Allen, який представляє інтереси понад 90 постраждалих, включно з деякими з 52 британців, загиблих у катастрофі, заявив, що капітана Суміта Сабхарвала і другого пілота Клайва Кундера помилково звинуватили у смертельній катастрофі. Про це він розповів в інтерв'ю The Mirror.

Раніше озвучували версію, що Сабхарвал перемкнув перемикач подачі пального, що призвело до зупинки двигунів, однак юрист зазначає, що немає достатніх доказів, щоб стверджувати, що катастрофа сталася через помилку пілота.

А ось несправна система подачі питної води в туалетах, про яку Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило за місяць до катастрофи 12 червня, могла призвести до "короткого замикання" електропроводки і відключення двигунів, не виключає Ендрюс.

У травні FAA розпорядилося провести перевірки деяких Boeing 787, "у зв'язку з повідомленнями про витоки в системі подачі питної води". Операторам було наказано перевірити відсутні або пошкоджені герметики, які "дозволяли воді просочуватися у відсіки електронного устаткування, що могло призвести до короткого замикання і потенційного виходу з ладу критично важливих систем польоту".

Літак упав на гуртожиток медколеджу в Ахмедабаді Фото: Getty Images

Керівникам польотів доручили провести перевірки до 18 червня — через шість днів після катастрофи.

Ендрюс вважає, що це могло стати причиною аварії Air India, оскільки попереднє розслідування засвідчило, що спрацювала аварійна система живлення літака — турбіна з потоком повітря, що набігає, або RAT.

"Я думаю, цей випадок підкреслює той факт, що безпека польотів стосується кожного, незалежно від того, чи є ви пасажиром літака, чи ні", — підкреслив він.

За його словами, важливі відомості про "технічні та інженерні" проблеми, які могли стати причиною аварії, йому також озвучили чотири інформатори.

Наразі адвокат розглядає можливість подачі позову до судів США проти виробника Boeing щодо компенсації збитків, яка може скласти мільйони.

Висновки Ендрюса було передано в Boeing, але жодних коментарів там не дали.

Аварія рейсу Air India: що відомо

12 червня літак Dreamliner 787-8 із 242 людьми на борту, що прямував із міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Патель у місті Ахмедабад у британський аеропорт Гатвік, за кілька секунд після зльоту почав втрачати висоту і впав на будівлю гуртожитку медичного коледжу.

З усіх людей, які були в авіалайнері, вижила тільки одна людина. 40-річний Вішваш Кумар Рамеш сидів на місці 11А, біля запасного виходу. Його брат загинув.

Серед жертв — громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади, а також студенти і жителі району Ахмедабада, де впав літак.

Попередній звіт про катастрофу авіалайнера

12 липня Міністерство цивільної авіації Індії випустило попередній звіт про катастрофу.

Згідно зі звітом, зліт відбувався штатно до того, як через 3-4 секунди після відриву лайнера від злітної смуги перемикачі подачі палива в обидва двигуни перейшли з позиції RUN ("увімкнено") у позицію CUTOFF ("вимкнено"). Через це Boeing, який встиг піднятися на висоту 190 метрів, став швидко втрачати швидкість, а потім і знижуватися. Через 10 секунд після вимкнення двигунів один із перемикачів повернувся в позицію RUN, ще за чотири секунди за ним пішов і другий. Автоматика перезапустила двигуни, проте зупинити зниження літака вже не вдалося: менш ніж через хвилину після відриву від землі він зіткнувся з будівлею гуртожитку. За кілька секунд до цього один із пілотів подав диспетчерам сигнал лиха.

Нагадаємо, слідство досі не може з'ясувати, хто вимкнув двигуни в літаку.