Авиакатастрофа Air India: причиной трагедии мог стать неисправный туалет

Причиной крушения рейса Air India, унесшего жизни 260 человек, могла стать протечка воды, спровоцировавшая замыкание в электронике судна. О технических проблемах с бортом компанию-перевозчика предупреждали за месяц до катастрофы.

Американский адвокат Майк Эндрюс из юридической фирмы Beasley Allen, представляющий интересы более 90 пострадавших, включая некоторых из 52 британцев, погибших в катастрофе, заявил, что капитан Сумит Сабхарвал и второй пилот Клайв Кундер были ошибочно обвинены в смертельной катастрофе. Об этом он рассказал в интервью The Mirror.

Ранее озвучивалась версия, что Сабхарвал переключил переключатель подачи топлива, что повлекло остановку двигателей, однако юрист указывает, что нет достаточных доказательств, чтобы утверждать, что крушение произошло из-за ошибки пилота.

А вот неисправная система подачи питьевой воды в туалетах, о которой Федеральное управление гражданской авиации (FAA)сообщило за месяц до катастрофы 12 июня, могла привести к "короткому замыканию" электропроводки и отключению двигателей, не исключает Эндрюс.

В мае FAA распорядилось провести проверки некоторых Boeing 787, "в связи с сообщениями об утечках в системе подачи питьевой воды". Операторам было предписано проверить отсутствующие или поврежденные герметики, которые "позволяли воде просачиваться в отсеки электронного оборудования, что могло привести к короткому замыканию и потенциальному выходу из строя критически важных систем полета".

Самолет упал на общежитие медколледжа в Ахмедабаде Фото: Getty Images

Руководителям полетов поручили провести проверки до 18 июня — через шесть дней после катастрофы.

Эндрюс считает, что это могло стать причиной крушения Air India, поскольку предварительное расследование показало, что сработала аварийная система питания самолета — турбина с набегающим потоком воздуха или RAT.

"Я думаю, этот случай подчеркивает тот факт, что безопасность полетов касается каждого, независимо от того, являетесь ли вы пассажиром самолета или нет", – подчеркнул он.

По его словам, важные сведения о "технических и инженерных" проблемах, которые могли стать причиной крушения, ему также озвучили четыре информатора.

Сейчас адвокат рассматривает возможность подачи иска в суды США против производителя Boeing о компенсации ущерба, которая может составить миллионы.

Выводы Эндрюса были переданы в Boeing, но никаких комментариев там не дали.

Крушение рейса Air India: что известно

12 июня самолет Dreamliner 787-8 с 242 людьми на борту, следовавший из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Патель в городе Ахмедабад в британский аэропорт Гатвик, через несколько секунд после взлета начал терять высоту и упал на здание общежития медицинского колледжа.

Из всех людей, которые были в авиалайнере, выжил только один человек. 40-летний Вишваш Кумар Рамеш сидел на месте 11А, у запасного выхода. Его брат погиб.

Среди жертв – граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады, а также студены и жители района Ахмедабада, где упал самолет.

Предварительный отчет о крушении авиалайнера

12 июля Министерство гражданской авиации Индии выпустило предварительный отчет о катастрофе.

Согласно отчету, взлет происходил штатно до того, как через 3-4 секунды после отрыва лайнера от взлетной полосы переключатели подачи топлива в оба двигателя перешли из позиции RUN ("включено") в позицию CUTOFF ("выключено"). Из-за этого Boeing, успевший подняться на высоту 190 метров, стал быстро терять скорость, а затем и снижаться. Через 10 секунд после отключения двигателей один из переключателей вернулся в позицию RUN, еще через четыре секунды за ним последовал и второй. Автоматика перезапустила двигатели, однако остановить снижение самолета уже не удалось: менее чем через минуту после отрыва от земли он столкнулся со зданием общежития. За несколько секунд до этого один из пилотов подал диспетчерам сигнал бедствия.

Напомним, следствие до сих пор не может выяснить, кто выключил двигатели в самолете.