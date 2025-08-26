В Аргентині випадково знайшлася картина, вкрадена під час Другої світової війни соратником Герінга

"Портрет дами" — портрет графині Коллеоні 18 століття виявили в оголошенні про продаж будинку. Полотно колись належало колекціонеру-єврею Жаку Гудстіккеру з Амстердама.

"Портрет дами" пензля Вітторе Гісланді пропав після смерті Гудстіккера, як і всі витвори мистецтва з його колекції, а тепер раптово сплив в оголошенні про продаж будинку аргентинського агентства Robles Casas & Campos, пише Telegraph.

Експерти-мистецтвознавці, які вивчили зображення, повідомили, що, на їхню думку, картина, що висить на стіні в будинку в Аргентині, є справжнім "Портретом пані", ґрунтуючись на розмірах твору і на тому факті, що підробляти її навряд чи резонно.

"Портрет дами" знайшовся в будинку соратника Германа Герінга

За даними Jewish News Syndicate, останніми роками на аукціонах аналогічні роботи Гісланді продавали лише за кілька тисяч доларів, а іноді й менше.

"Немає жодних підстав вважати, що це копія", — повідомили Аннеліс Коол і Перрі Шрієр з Агентства культурної спадщини Нідерландів, додавши, що "остаточне підтвердження можна отримати, глянувши на зворотний бік картини", де "все ще можуть бути відмітки або етикетки, що підтверджують походження".

"Портрет дами" колись належав нідерландсько-єврейському колекціонерові Жаку Гудстіккеру, успішному торговцю творами мистецтва з Амстердама, який допомагав своїм побратимам-євреям тікати від нацистів, перш ніж загинув у морі під час спроби втекти до Великої Британії на борту вантажного судна.

Розслідування, проведене на замовлення уряду 2006 року, засвідчило, що щонайменше 800 творів мистецтва, які належали Ґудстіккеру, були конфісковані або куплені нацистами. Втрачені твори мистецтва були класифіковані як "розграбовані".

На початку 2000-х років слідчим вдалося повернути понад 200 творів, але багато з них — наприклад, "Портрет пані" — вважали зниклими, їх занесли в міжнародний список втрачених творів мистецтва та офіційний нідерландський список творів мистецтва, викрадених нацистами.

Подальше розслідування того, як портрет міг опинитися в аргентинському домі, зрештою привело репортерів до Фрідріха Кадгієна, який колись був фінансовим радником високопоставленого нацистського чиновника Германа Герінга.

Герман Герінг і Кадгієн залишають галерею Жака Гудстіккера Фото: Courtesy Christie's

Йому було доручено фінансувати військові дії нацистів, часто за рахунок крадіжки творів мистецтва і діамантів у єврейських торговців у Нідерландах.

Після війни Кадгієн втік до Аргентини, де помер 1979 року.

Виявилося, що будинок, зазначений в оголошенні, належить одній з його дочок. Вона відмовилася говорити з журналістами і заявила, що не знає, про яку картину йдеться.

Однак Марей фон Сахер, спадкоємиця Гудстіккера, заявила, що тепер вона планує подати позов і почати судовий процес, щоб повернути картину своїй родині.

Документи Фрідріха Кадгієна Фото: Christie's

Вона пояснила, що детальна інформація про колекцію Гудстіккера зберігалася в маленькій чорній книжці, яку він узяв із собою в фатальну подорож до Великої Британії, коли Нідерланди потрапили під нацистську окупацію.

Зрештою брошуру виявили його дружина Дейзі, яка вижила, та їхній єдиний син Едо, яким вдалося благополучно дістатися Сполучених Штатів. Крім того, дослідники з Агентства культурної спадщини Нідерландів стверджують, що виявили ще одну вкрадену в євреїв картину, яка тепер належить іншій дочці Кадгієна.

