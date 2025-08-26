В Аргентине случайно нашлась картина, украденная во время Второй мировой войны соратником Геринга

"Портрет дамы" — портрет графини Коллеони 18 века обнаружили в объявлении о продаже дома. Полотно когда-то принадлежало коллекционеру-еврею Жаку Гудстиккеру из Амстердама.

"Портрет дамы" кисти Витторе Гисланди пропал после смерти Гудстиккера, как и все произведения искусства из его коллекции, а теперь внезапно всплыл в объявлении о продаже дома аргентинского агентства Robles Casas & Campos, пишет Telegraph.

Эксперты-искусствоведы, изучившие изображения, сообщили, что, по их мнению, картина, висящая на стене в доме в Аргентине, является подлинным "Портретом дамы", основываясь на размерах произведения и на том факте, что подделывать ее вряд ли резонно.

"Портрет дамы" нашелся в доме соратника Германа Геринга

По данным Jewish News Syndicate, в последние годы на аукционах аналогичные работы Гисланди продавались всего за несколько тысяч долларов, а иногда и меньше.

"Нет никаких оснований полагать, что это копия", — сообщили Аннелис Коол и Перри Шриер из Агентства культурного наследия Нидерландов, добавив, что "окончательное подтверждение можно получить, взглянув на оборотную сторону картины", где "все еще могут быть отметки или этикетки, подтверждающие происхождение".

"Портрет дамы" когда-то принадлежал нидерландско-еврейскому коллекционеру Жаку Гудстиккеру, успешному торговцу произведениями искусства из Амстердама, который помогал своим собратьям-евреям бежать от нацистов, прежде чем погиб в море при попытке бежать в Великобританию на борту грузового судна.

Расследование, проведенное по заказу правительства в 2006 году, показало, что по меньшей мере 800 произведений искусства, принадлежавших Гудстиккеру, были конфискованы или куплены нацистами. Утраченные произведения искусства были классифицированы как "разграбленные".

В начале 2000-х годов следователям удалось вернуть более 200 произведений, но многие из них — например, "Портрет дамы" — считались пропавшими и были включены в международный список утраченных произведений искусства и официальный нидерландский список произведений искусства, похищенных нацистами.

Последующее расследование того, как портрет мог оказаться в аргентинском доме, в конечном итоге привело репортеров к Фридриху Кадгиену, который когда-то был финансовым советником высокопоставленного нацистского чиновника Германа Геринга.

Герман Геринг и Кадгиен покидают галерею Жака Гудстиккера Фото: Courtesy Christie's

Ему было поручено финансировать военные действия нацистов, часто за счет кражи произведений искусства и бриллиантов у еврейских торговцев в Нидерландах.

После войны Кадгиен бежал в Аргентину, где умер в 1979 году.

Оказалось, что дом, указанный в объявлении, принадлежит одной из его дочерей. Она отказалась говорить с журналистами и заявила, что не знает, о какой картине идет речь.

Однако Марей фон Сахер, наследница Гудстиккера, заявила, что теперь она планирует подать иск и начать судебный процесс, чтобы вернуть картину своей семье.

Документы Фридриха Кадгиена Фото: Christie's

Она объяснила, что подробная информация о коллекции Гудстиккера хранилась в маленькой черной книге, которую он взял с собой в роковое путешествие в Великобританию, когда Нидерланды попали под нацистскую оккупацию.

В конце концов брошюру обнаружили его выжившая жена Дейзи и их единственный сын Эдо, которым удалось благополучно добраться до Соединенных Штатов. Кроме того, исследователи из Агентства культурного наследия Нидерландов утверждают, что обнаружили еще одну украденную у евреев картину, которая теперь принадлежит другой дочери Кадгиена.

Напомним, ранее семья Левенштейнов, которая до Второй мировой войны проживала в Амстердаме, предъявила свои права на картину абстракциониста Василия Кандинского. Левенштейны подали в суд, уверяя, что "Картину с домами" у них отобрали нацисты.

Также на аукцион выставили 15 тысяч редких монет, спрятанных от нацистов. Клад, который оценивают в 160 миллионов долларов, спрятал коллекционер в 1930-х, а нашли его только полвека спустя.