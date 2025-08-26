Для миру в Україні: Кремль і Білий дім обговорили енергетичні угоди, — Reuters

На переговорах обговорювалася можлива закупівля Росією американського обладнання. А також вирішувалося, чи повернеться ExxonMobil у проєкт "Сахалін-1".

Представники урядів США і Росії обговорили кілька енергетичних угод у кулуарах переговорів цього місяця, спрямованих на досягнення миру в Україні, повідомили п'ять джерел, обізнаних із перебігом переговорів, пише Reuters.

За їхніми словами, ці угоди були запропоновані як стимул, щоб спонукати Кремль погодитися на мир в Україні, а Вашингтон — послабити санкції проти Росії.

Росія виявилася відрізаною від більшості міжнародних інвестицій у свій енергетичний сектор і від укладення великих угод через санкції, введені після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Але тепер чиновники з Білого дому і Кремля обговорили можливість повернення Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1", повідомили три джерела.

Також було порушено питання про можливість купівлі Росією американського обладнання для своїх проєктів СПГ (скраплений природний газ), як-от "Арктик СПГ 2", який перебуває під західними санкціями, повідомили чотири джерела.

Ще одна ідея полягала в купівлі США атомних криголамів у Росії.

Російський атомний криголам Фото: Соцмережi

Переговори відбулися під час візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви на початку цього місяця, де він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і його інвестиційним представником Кирилом Дмитрієвим, повідомили три джерела. Їх також обговорювали в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, повідомили два джерела.

За словами одного з джерел, ці угоди також коротко обговорювали на саміті між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

"Білий дім дійсно хотів випустити гучний заголовок після саміту на Алясці, оголосивши про велику інвестиційну угоду. Так Трамп відчуває, що чогось домігся", — сказало одне з джерел.

Трамп і його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими офіційними особами з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб покласти край війні в Україні, заявив представник Білого дому у відповідь на запитання про угоди. Подальші публічні переговори з цих питань не відповідають національним інтересам, додав чиновник.

Представник Кирила Дмитрієва відмовився від коментарів.

Exxon Mobil веде переговори про повернення в проєкт "Сахалін-1" Фото: Новая газета

Exxon Mobil відмовилася від коментарів. "Роснефть" і "Новатек" не відповіли на запити про коментарі.

Енергетичні переговори між США та РФ — що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив ввести додаткові санкції проти Росії, якщо мирні переговори не просунуться, і ввести високі мита для Індії, великого покупця російської нафти. Ці заходи ускладнять збереження Росією колишнього рівня експорту нафти.

Політичний стиль Трампа, що ґрунтується на укладанні угод, уже демонструвався на переговорах щодо України, коли раніше цього року ті самі офіційні особи розглядали можливості поновлення постачань російського газу в Європу. Ці плани були заблоковані Брюсселем, який висунув пропозицію про повну відмову від імпорту російського газу до 2027 року.

Останнім часом обговорення перемістилися в сферу двосторонніх угод між США і Росією, відійшовши від Європейського Союзу, який як блок незмінно підтримував Україну.

Того ж дня, коли проходив саміт на Алясці, Путін підписав указ, який може дати змогу іноземним інвесторам, включно з Exxon Mobil, повернути собі частки в проєкті "Сахалін-1". Це можливо за умови, що іноземні акціонери підтримають зняття західних санкцій з Росії.

Компанія Exxon вийшла з російського бізнесу 2022 року після вторгнення в Україну, зазнавши збитків у розмірі 4,6 млрд доларів. Того ж року Кремль конфіскував її 30%-ву частку в проєкті "Сахалін-1" на Далекому Сході Росії.

США ввели кілька хвиль санкцій проти російського проєкту "Арктик СПГ 2", починаючи з 2022 року, і закрили доступ суднам льодового класу, які необхідні для роботи в цьому регіоні більшу частину року.

Контрольний пакет акцій проєкту належить компанії "Новатек", яка торік почала працювати з лобістами у Вашингтоні, щоб спробувати відновити відносини і зняти санкції.

Завод "Арктик СПГ-2" відновив перероблення природного газу у квітні 2025 року, хоча і з низькою продуктивністю. Цього року з проєкту було відвантажено п'ять партій скрапленого газу на танкери, що перебувають під санкціями. Раніше виробничу лінію було зупинено через складнощі з експортом в умовах санкцій.

Проєкт передбачав три лінії перероблення СПГ. Третя лінія перебуває на стадії планування, і очікується, що технологію надасть Китай.

За словами одного з джерел, Вашингтон намагається спонукати Росію купувати американські, а не китайські технології в межах ширшої стратегії з відчуження Китаю і ослаблення відносин між Пекіном і Москвою.

Однак Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до того, як Путін ввів війська в Україну. За останнє десятиліття Сі Цзіньпін зустрічався з Путіним понад 40 разів, а Путін в останні місяці називав Китай союзником.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, що обговорював із лідером Кремля Володимиром Путіним питання ядерного роззброєння Росії. І Трамп переконаний, що Росія "готова це зробити".

Раніше Дональд Трамп пояснив, чому Володимир Путін уникає зустрічі з Володимиром Зеленським.