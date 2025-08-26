Для мира в Украине: Кремль и Белый дом обсудили энергетические сделки, — Reuters

На переговорах обсуждалась возможная закупка Россией американского оборудования. А также решалось, вернется ли ExxonMobil в проект "Сахалин-1".

Представители правительств США и России обсудили несколько энергетических сделок в кулуарах переговоров в этом месяце, направленных на достижение мира в Украине, сообщили пять источников, знакомых с ходом переговоров, пишет Reuters.

По их словам, эти сделки были предложены в качестве стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мир в Украине, а Вашингтон — ослабить санкции против России.

Россия оказалась отрезанной от большинства международных инвестиций в свой энергетический сектор и от заключения крупных сделок из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Но теперь чиновники из Белого дома и Кремля обсудили возможность возвращения Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту "Сахалин-1", сообщили три источника.

Также был поднят вопрос о возможности покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ (сжиженный природный газ), таких как "Арктик СПГ 2", который находится под западными санкциями, сообщили четыре источника.

Еще одна идея заключалась в покупке США атомных ледоколов у России.

Российский атомный ледокол Фото: Соцсети

Переговоры состоялись во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву в начале этого месяца, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и его инвестиционным представителем Кириллом Дмитриевым, сообщили три источника. Они также обсуждались в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщили два источника.

По словам одного из источников, эти сделки также кратко обсуждались на саммите между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

"Белый дом действительно хотел выпустить громкий заголовок после саммита на Аляске, объявив о крупной инвестиционной сделке. Так Трамп чувствует, что чего-то добился", — сказал один из источников.

Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами в целях проведения двусторонней встречи, чтобы положить конец войне в Украине, заявил представитель Белого дома в ответ на вопросы о соглашениях. Дальнейшие публичные переговоры по этим вопросам не отвечают национальным интересам, добавил чиновник.

Представитель Кирилла Дмитриева отказался от комментариев.

Exxon Mobil ведет переговоры о возвращении в проект "Сахалин-1" Фото: Новая газета

Exxon Mobil отказалась от комментариев. "Роснефть" и "Новатэк" не ответили на запросы о комментариях.

Энергетические переговоры между США и РФ – что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные санкции против России, если мирные переговоры не продвинутся, и ввести высокие пошлины для Индии, крупного покупателя российской нефти. Эти меры затруднят сохранение Россией прежнего уровня экспорта нефти.

Политический стиль Трампа, основанный на заключении сделок, уже демонстрировался на переговорах по Украине, когда ранее в этом году те же официальные лица рассматривали возможности возобновления поставок российского газа в Европу. Эти планы были заблокированы Брюсселем, выдвинувшим предложение о полном отказе от импорта российского газа к 2027 году.

В последнее время обсуждения переместились в область двусторонних соглашений между США и Россией, отойдя от Европейского Союза, который как блок неизменно поддерживал Украину.

В тот же день, когда проходил саммит на Аляске, Путин подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, включая Exxon Mobil, вернуть себе доли в проекте "Сахалин-1". Это возможно при условии, что иностранные акционеры поддержат снятие западных санкций с России.

Компания Exxon вышла из российского бизнеса в 2022 году после вторжения в Украину, понеся убытки в размере 4,6 млрд долларов. В том же году Кремль конфисковал ее 30%-ную долю в проекте "Сахалин-1" на Дальнем Востоке России.

США ввели несколько волн санкций против российского проекта "Арктик СПГ 2", начиная с 2022 года, и закрыли доступ судам ледового класса, которые необходимы для работы в этом регионе большую часть года.

Контрольный пакет акций проекта принадлежит компании "Новатэк", которая в прошлом году начала работать с лоббистами в Вашингтоне, чтобы попытаться восстановить отношения и снять санкции.

Завод "Арктик СПГ-2" возобновил переработку природного газа в апреле 2025 года, хотя и с низкой производительностью. В этом году с проекта было отгружено пять партий сжиженного газа на танкеры, находящиеся под санкциями. Ранее производственная линия была остановлена ​​из-за сложностей с экспортом в условиях санкций.

Проект предполагал три линии переработки СПГ. Третья линия находится на стадии планирования, и ожидается, что технология будет предоставлена ​​Китаем.

По словам одного из источников, Вашингтон пытается побудить Россию покупать американские, а не китайские технологии в рамках более широкой стратегии по отчуждению Китая и ослаблению отношений между Пекином и Москвой.

Однако Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до того, как Путин ввел войска в Украину. За последнее десятилетие Си Цзиньпин встречался с Путиным более 40 раз, а Путин в последние месяцы называл Китай союзником.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что обсуждал с лидером Кремля Владимиром Путиным вопрос ядерного разоружения России. И Трамп убежден, что Россия "готова это сделать".

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему Владимир Путин избегает встречи с Владимиром Зеленским.