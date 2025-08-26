Цілий штат США накрила жахлива пилова буря: що провокує "хабуби" (відео)

Величезна стіна пилу, яка також відома, як "хабуб", прокотилася Фініксом, штат Аризона, залишивши тисячі людей без електрики.

Потужний шторм здійняв величезну стіну пилу, яка прокотилася містом Фінікс у штаті Аризона, затьмаривши небо, засліпивши водіїв, вивівши з ладу електропостачання і призупинивши рейси в одному з найбільш завантажених аеропортів США, пише ABC News.

Штат Аризона накрила пилова буря

Одна з місцевих мешканок розповіла, що їй довелося зупинити машину і 15 хвилин сидіти на місці, поки навколо вирувала пилова буря.

У Єгипті та Саудівській Аравії такі бурі називають "хабуб" (з арабської — "той, що дме несамовито"). У дощовий сезон хабуб передує сильній грозовій зливі, яка зазвичай розпочинається не більш ніж через дві години після початку бурі. Хабуб пов'язаний зі стрімким рухом (до 60 км/год) холодного атмосферного фронту, попереду якого утворюється хмара у вигляді стіни пилу висотою до 1,5 км і шириною до 30 км. Пил піднімається вгору на кілька кілометрів. І хабуб може тривати до трьох годин.

В Аризоні після бурі почалася потужна злива, у підсумку понад 60 тисяч людей залишилися без електрики, а в міжнародному аеропорту Фінікса Скай-Гарбор протік дах і затримали рейси.

Національна метеорологічна служба у Фініксі оголосила попередження про пилову бурю і сильну грозу, оскільки в понеділок увечері штормовий фронт увійшов до округу Марікопа. Метеорологічна служба попередила водіїв про небезпечно низьку видимість і закликала їх "з'їжджати на узбіччя, щоб залишитися в живих".

Пилова буря наринула на Неваду й Аризону в США

Пилові бурі — не новина в сезон мусонів в Аризоні, але ця буря була особливо потужною. Вчені пов'язують це з глобальними змінами клімату.

Експерти попереджають, що стіну пилу, створювану хабубом, можна побачити здалеку, але на той час, як вона добереться до вас, шукати укриття вже пізно, особливо якщо ви за кермом автомобіля. У найсильніші бурі практично неможливо бачити далі кількох метрів перед собою, оскільки пил буквально затьмарює сонце.

Буря у Фініксі почалася після того, як пронеслася Невадою, де зачепила Burning Man — щорічний фестиваль мистецтв у Блек-Рок-Сіті, приблизно за 120 миль від Ріно.

Хабуб на фестивалі Burning Man

Нагадаємо, саме ця буря знищила композицію "Чорна хмара", яку українські художники привезли на Burning Man. Витвір мистецтва простояв лише один день.

А В'єтнам оголосив про плани евакуації понад пів мільйона людей через тайфун Каджікі, який насувається на країну.