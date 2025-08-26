Целый штат США накрыла кошмарная пылевая буря: что провоцирует "хабубы" (видео)
Огромная стена пыли, которая также известна, как "хабуб", прокатилась по Финиксу, Аризона, оставив тысячи людей без электричества.
Мощный шторм поднял огромную стену пыли, которая прокатилась по городу Финикс в штате Аризона, затмив небо, ослепив водителей, выведя из строя электроснабжение и приостановив рейсы в одном из самых загруженных аэропортов США, пишет ABC News.
Одна из местных жительниц рассказала, что ей пришлось остановить машину и 15 минут сидеть на месте, пока вокруг бушевала пыльная буря.
В Египте и Саудовской Аравии такие бури называют "хабуб" (с арабского - "дующий неистово"). В дождливый сезон хабуб предшествует сильному грозовому ливню, который обычно начинается не более чем через два часа после начала бури. Хабуб связан со стремительным движением (до 60 км/ч) холодного атмосферного фронта, впереди которого образуется облако в виде стены пыли высотой до 1,5 км и шириной до 30 км. Пыль поднимается вверх на несколько километров. И хабуб может длиться до трех часов.
В Аризоне после бури начался мощный ливень, в итоге более 60 тысяч человек остались без электричества, а в международном аэропорту Финикса Скай-Харбор протекла крыша и задержали рейсы.
Национальная метеорологическая служба в Финиксе объявила предупреждения о пыльной буре и сильной грозе, поскольку в понедельник вечером штормовой фронт вошел в округ Марикопа. Метеорологическая служба предупредила водителей об опасно низкой видимости и призвала их "съезжать на обочину, чтобы остаться в живых".
Пыльные бури – не новость в сезон муссонов в Аризоне, но эта буря была особенно мощной. Ученые связывают это с глобальными изменениями климата.
Эксперты предупреждают, что стену пыли, создаваемую хабубом, можно увидеть издалека, но к тому времени, как она доберется до вас, искать укрытие уже поздно, особенно если вы за рулем автомобиля. В самые сильные бури практически невозможно видеть дальше нескольких метров перед собой, поскольку пыль буквально затмевает солнце.
Буря в Финиксе началась после того, как пронеслась по Неваде, где задела Burning Man — ежегодный фестиваль искусств в Блэк-Рок-Сити, примерно в 120 милях от Рино.
Напомним, именно эта буря уничтожила композицию "Черное облако", которую украинские художники привезли на Burning Man. Произведение искусства простояло всего один день.
А Вьетнам объявил о планах эвакуации более полумиллиона человек из-за тайфуна Каджики, который надвигается на страну.