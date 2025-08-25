Скорость шторма до 180 км/ч: Вьетнам эвакуирует полмиллиона человек из-за мощного тайфуна

На регион надвигается тайфун Каджики, из-за которого Китай уже закрыл целый курортный город Санья в провинции Хайнань.

Вьетнам объявил о планах эвакуации более полумиллиона человек и приказал лодкам оставаться на берегу, в то время как в южнокитайском городе Санья в воскресенье закрылись предприятия и общественный транспорт в связи с подготовкой к усиливающемуся тайфуну Каджики, пишет CNN.

По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, шторм "пройдет мимо" южного побережья китайской островной провинции Хайнань, но вся его мощь обрушится именно на Вьетнам, а потом, возможно, и на Лаос.

Тайфун Каджики движется на Вьетнам

По данным национального метеорологического агентства Вьетнама, по состоянию на 09:00 25 августа шторм набрал силу, скорость ветра достигла 166 км/ч.

По словам китайского синоптика, ожидается дальнейшее усиление ветра со скоростью до 180 км/ч.

Власти Вьетнама планируют эвакуировать более 586 000 человек из центральных провинций Тханьхоа, Куангчи, Хюэ и Дананг, куда тайфун придет в понедельник.

Правительство заявило, что людям, находящимся на предполагаемом пути движения, не следует выходить на улицу.

Авиакомпания Vietnam Airlines отменила как минимум 22 рейса в центральные города и обратно в воскресенье и понедельник.

В воскресенье утром власти Саньи, курортного города, который славится своими песчаными пляжами, объявили красный уровень опасности тайфуна — самый высокий в системе цветового кодирования Китая — и повысили уровень экстренного реагирования до самого строгого.

А население предупредили о "худших сценариях".

С июля юг и север Китая столкнулись с нетипично обильными осадками, ученые связывают это с изменениями климата.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в прошлом месяце стихийные бедствия, включая наводнения и засуху, нанесли Китаю прямой экономический ущерб на сумму 52,15 млрд юаней (7,28 млрд долларов США), затронув миллионы людей и оставив после себя 295 погибших или пропавших без вести.

