Швидкість шторму до 180 км/год: В'єтнам евакуює півмільйона людей через потужний тайфун

На регіон насувається тайфун Каджікі, через який Китай уже закрив ціле курортне місто Санья в провінції Хайнань.

В'єтнам оголосив про плани евакуації понад півмільйона людей і наказав човнам залишатися на березі, тоді як у південнокитайському місті Санья в неділю зачинили підприємства і громадський транспорт у зв'язку з підготовкою до посилення тайфуну Каджікі, пише CNN.

За прогнозами Національного метеорологічного центру Китаю, шторм "пройде повз" південне узбережжя китайської острівної провінції Хайнань, але вся його міць обрушиться саме на В'єтнам, а потім, можливо, і на Лаос.

Тайфун Каджікі рухається на В'єтнам

За даними національного метеорологічного агентства В'єтнаму, станом на 09:00 25 серпня шторм набрав сили, швидкість вітру досягла 166 км/год.

За словами китайського синоптика, очікується подальше посилення вітру зі швидкістю до 180 км/год.

Влада В'єтнаму планує евакуювати понад 586 000 осіб із центральних провінцій Тханьхоа, Куангчі, Хюе і Дананг, куди тайфун прийде в понеділок.

Уряд заявив, що людям, які перебувають на передбачуваному шляху руху, не слід виходити на вулицю.

Авіакомпанія Vietnam Airlines скасувала щонайменше 22 рейси до центральних міст і назад у неділю та понеділок.

У неділю вранці влада Саньї, курортного міста, яке славиться своїми піщаними пляжами, оголосила червоний рівень небезпеки тайфуну — найвищий у системі колірного кодування Китаю — і підвищила рівень екстреного реагування до найсуворішого.

А населення попередили про "найгірші сценарії".

З липня південь і північ Китаю зіткнулися з нетипово рясними опадами, вчені пов'язують це зі змінами клімату.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій, минулого місяця стихійні лиха, включно з повенями і посухою, завдали Китаю прямого економічного збитку на суму 52,15 млрд юанів (7,28 млрд доларів США), зачепивши мільйони людей і залишивши після себе 295 загиблих або зниклих безвісти.

