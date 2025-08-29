США офіційно закрили агентство USAID: як це вплине на Україну

У Держдепі США впевнені, що закриття агентства заощадить десятки мільярдів доларів американських платників податків. Водночас Україна сильно залежала від допомоги USAID.

Related video

Сполучені Штати офіційно закривають агентство з міжнародного розвитку USAID. Про це держсекретар США Марко Рубіо написав у соцмережі Х.

За його словами, влада Штатів із січня заощадила американським платникам податків десятки мільярдів доларів. Після передачі невеликого набору основних програм Держдепартаменту USAID офіційно закривається.

"[Директор Адміністративно-бюджетного управління США] Рассел Воут Расс тепер керує закриттям агентства, яке давно зійшло з рейок. Вітаю, Расс", — зауважив Рубіо.

Президент США Дональд Трамп у лютому 2025 року називав USAID "шахрайською та надзвичайно корумпованою організацією". Він вимагав закрити агентство.

Рубіо 10 березня розповів про скасування 83% програм USAID, які не відповідають національним інтересам Штатів. Держсекретар наголошував, що Штати більше не можуть розв'язувати всі проблеми у світі, і настав час поставити пріоритет інтересам американців.

Діяльність USAID

Агентство USAID надавало допомогу іншим країнам і підтримку на їхній розвиток. Воно пропрацювало понад 60 років, фінансуючи різні проєкти в економіці, охороні здоров'я, освіті та гуманітарній сфері.

Видання Politico описувало наслідки закриття USAID. Під загрозою може опинитися розробка вакцин від СНІДу та інших захворювань. Мільйони людей можуть постраждати від цього рішення.

В Україні можуть закритися до 70% регіональних медіа, якщо не надходитимуть гранти від Агентства США з міжнародного розвитку США.

Нагадаємо, у січні 2025 року Департамент ефективності уряду США під керівництвом мільярдера Ілона Маска зупиняв роботу USAID. Програми агентства допомагали відновлювати енергооб'єкти в Україні від ударів ЗС РФ.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Вашингтон за час великої війни України з Росією схвалив виділення Києву 177 млрд доларів.