США официально закрыли агентство USAID: как это повлияет на Украину

В Госдепе США уверены, что закрытие агентства сэкономит десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков. В то же время Украина сильно зависела от помощи USAID.

Соединенные Штаты официально закрывают агентство по международному развитию USAID. Об этом госсекретарь США Марко Рубио написал в соцсети Х.

По его словам, власти Штатов с января сэкономили американским налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. После передачи небольшого набора основных программ Госдепартаменту USAID официально закрывается.

"[Директор Административно-бюджетного управления США] Рассел Воут Расс теперь руководит закрытием агентства, которое давно сошло с рельс. Поздравляю, Расс", — заметил Рубио.

Президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года называл USAID "мошеннической и чрезвычайно коррумпированной организацией". Он требовал закрыть агентство.

Рубио 10 марта рассказал об отмене 83% программ USAID, не соответствующих национальным интересам Штатов. Госсекретарь подчеркивал, что Штаты больше не могут решать все проблемы в мире и пора поставить приоритет интересы американцев.

Деятельность USAID

Агентство USAID предоставляло помощь другим странам и поддержку на их развитие. Оно проработало более 60 лет, финансируя различные проекты в экономике, здравоохранении, образовании и гуманитарной сфере.

Издание Politico описывало последствия закрытия USAID. Под угрозой может оказаться разработка вакцин от СПИДа и других заболеваний. Миллионы людей могут пострадать от этого решения.

В Украине могут закрыться до 70% региональных медиа, если не будут поступать гранты от Агентства США по международному развитию США.

Напомним, в январе 2025 года Департамент эффективности правительства США под руководством миллиардера Илона Маска останавливал работу USAID. Программы агентства помогали восстанавливать энергообъекты в Украине от ударов ВС РФ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Вашингтон за время большой войны Украины с Россией одобрил выделение Киеву 177 млрд долларов.