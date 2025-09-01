Сигнал GPS був у порядку: Flightradar24 вказав на важливий нюанс із літаком Урсули фон дер Ляєн

Літак із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час посадки в болгарському аеропорту Пловдив не втрачав сигнал GPS, але приземлився пізніше.

Транспондер літака показував хорошу якість GPS-сигналу від зльоту до посадки, повідомив авіапортал Flightradar24.

З'явилося припущення, що на літак вплинули російські засоби РЕБ

Єдиний неясний момент полягає в тому, що літак приземлився на дев'ять хвилин пізніше запланованого. Згідно з розкладом, політ мав тривати 1 годину 48 хвилин, а тривав 1 годину 57 хвилин.

Що відбувалося з літаком Урсули фон дер Ляєн?

Британське видання Financial Times писало про відключення навігації у літака фон дер Ляєн. Пілоти нібито змушені були використовувати паперові карти, щоб приземлитися.

GPS-сигнал, як повідомляли журналісти, зник по всьому аеропорту і літак близько години кружляв над ним. Рада міністрів Болгарії пізніше розповіла про нейтралізацію супутникового сигналу.

За словами чиновників, інцидент розглядали як імовірний приклад російського втручання. GPS, за їхніми даними, заглушив інструмент, який використовується для захисту військових. Очевидно, йшлося про вплив засобів РЕБ.

Схожі інциденти стали частіше відбуватися в регіоні Балтійського моря і в країнах Східної Європи, які межують із РФ. Під такий вплив потрапляють літаки, кораблі та цивільні навігаційні системи.

Нагадаємо, фон дер Ляєн та інші лідери Європи розробили плани з розгортання іноземних військ в Україні. У Парижі 4 вересня ідеї обговорять на саміті.

Глава Єврокомісії раніше пояснювала, чим обернуться для ЄС нові мита США. Ймовірно, відбудеться різке збільшення цін на багато продуктів.