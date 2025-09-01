Сигнал GPS был в порядке: Flightradar24 указал на важный нюанс с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Самолет с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен при посадке в болгарском аэропорту Пловдив не терял сигнал GPS, но приземлился позже.

Транспондер самолета показывал хорошее качество GPS-сигнала от взлета до посадки, сообщил авиапортал Flightradar24.

Появилось предположение, что на самолет повлияли российские средства РЭБ

Единственный неясный момент заключается в том, что самолет приземлился на девять минут позже запланированного. Согласно расписанию, полет должен был занять 1 час 48 минут, а длился 1 час 57 минут.

Что происходило с самолетом Урсулы фон дер Ляйен?

Британское издание Financial Times писало об отключении навигации у самолета фон дер Ляйен. Пилоты якобы вынуждены были использовать бумажные карты, чтобы приземлиться.

GPS-сигнал, как сообщали журналисты, пропал по всему аэропорту и самолет около часа кружил над ним. Совет министров Болгарии позже рассказал о нейтрализации спутникового сигнала.

По словам чиновников, инцидент рассматривали как вероятный пример российского вмешательства. GPS, по их данным, заглушил инструмент, используемый для защиты военных. Очевидно, речь шла о влиянии средств РЭБ.

Схожие инциденты стали чаще происходить в регионе Балтийского моря и в странах Восточной Европы, которые граничат с РФ. Под такое влияние попадают самолеты, корабли и гражданские навигационные системы.

Напомним, фон дер Ляйен и другие лидеры Европы разработали планы по развертыванию иностранных войск в Украине. В Париже 4 сентября идеи обсудят на саммите.

Глава Еврокомиссии ранее объясняла, чем обернутся для ЕС новые пошлины США. Вероятно, последует резкое увеличение цен на многие продукты.