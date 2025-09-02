У Франції медиків закликали готуватися до "великого зіткнення" в березні 2026 року

Франція наказала підготувати лікарні до війни до наступного року, а Німеччина попереджає, що перебуває в стані бойової готовності.

Французьким лікарням наказано готуватися до неминучої війни в Європі, оскільки Німеччина заявила про готовність до військових навчань Росії. Згідно з документами, отриманими деякими французькими виданнями, міністерство охорони здоров'я Франції доручило органам охорони здоров'я по всій країні підготуватися до можливого "великого зіткнення" до березня 2026 року, пише Daily Mail.

Французький уряд прогнозує сценарій, за якого країна стане підтримуючою державою, здатною прийняти величезну кількість поранених солдатів із Франції та інших європейських країн.

Метою наказу є "підготовка та реагування на потреби населення в галузі охорони здоров'я з одночасним включенням конкретних потреб оборони у сферу охорони здоров'я".

Міністерство охорони здоров'я Франції додало: "Серед виявлених ризиків, таким чином, є гіпотеза про велике зіткнення, де проблема охорони здоров'я полягатиме в наданні допомоги потенційно великому припливу жертв з-за кордону. Тому перед нашою системою охорони здоров'я стоїть питання про необхідність передбачати надання медичної допомоги військовим пацієнтам у рамках цивільної системи охорони здоров'я".

Це сталося після того, як начальник Генштабу ЗС Німеччини Карстен Бреєр заявив, що сили НАТО перебуватимуть у стані бойової готовності напередодні російських військових навчань.

Бреєр заявив, що, хоча він і не очікує, що сили Володимира Путіна атакують територію НАТО, оскільки Росія проводить військові навчання в Білорусі "Захід-2025", його країна "буде... напоготові".

Це відбувається на тлі побоювань, що світ перебуває на межі третьої світової війни, яку, за словами генсека НАТО Марка Рютте, розпочнуть Росія і Китай.

У липні 2025 року він попередив, що спільні атаки лідерів Китаю і Росії можуть спровокувати третю світову війну.

За словами генсека НАТО, Китай почне зі спроби захопити Тайвань, водночас гарантуючи кремлівському диктатору атаку на територію країн НАТО, нагадуючи, що Путін "придивляється" до країн Балтії: Естонії, Латвії та Литви, які раніше входили до складу СРСР.

Наголошуючи на нагальній необхідності переозброєння і збільшення військових бюджетів, Рютте сказав, що час перестати бути "наївними".

"Якби Сі Цзіньпін напав на Тайвань, він би насамперед подзвонив своєму молодшому партнеру з усіх цих питань, Володимиру Володимировичу Путіну, який проживає в Москві, і сказав би йому: "Ей, я збираюся це зробити, і мені потрібно, щоб ти відвернув їх у Європі, напавши на територію НАТО. Найімовірніше, саме так все і буде розвиватися", — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США перебуває ціла таємна армія китайських сплячих агентів.

А постійний представник Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай веде проксі-війну руками Росії, щоб зайняти США і союзників війною РФ проти України.