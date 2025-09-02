Франция приказала подготовить больницы к войне к следующему году, а Германия предупреждает, что находится в состоянии боевой готовности.

Французским больницам приказано готовиться к неминуемой войне в Европе, поскольку Германия заявила о готовности к военным учениям России. Согласно документам, полученным некоторыми французскими изданиями, министерство здравоохранения Франции поручило органам здравоохранения по всей стране подготовиться к возможному "крупному столкновению" к марту 2026 года, пишет Daily Mail.

Французское правительство прогнозирует сценарий, при котором страна станет поддерживающим государством, способным принять огромное количество раненых солдат из Франции и других европейских стран.

Целью приказа является "подготовка и реагирование на потребности населения в области здравоохранения с одновременным включением конкретных потребностей обороны в сферу здравоохранения".

Министерство здравоохранения Франции добавило: "Среди выявленных рисков, таким образом, есть гипотеза о крупном столкновении, где проблема здравоохранения будет заключаться в оказании помощи потенциально большому притоку жертв из-за рубежа. Поэтому перед нашей системой здравоохранения стоит вопрос о необходимости предвосхищать оказание медицинской помощи военным пациентам в рамках гражданской системы здравоохранения".

Это произошло после того, как начальник Генштаба ВС Германии Карстен Брейер заявил, что силы НАТО будут находиться в состоянии боевой готовности в преддверии российских военных учений.

Брейер заявил, что, хотя он и не ожидает, что силы Владимира Путина атакуют территорию НАТО, поскольку Россия проводит военные учения в Беларуси "Запад-2025", его страна «будет... начеку».

Это происходит на фоне опасений, что мир находится на грани третьей мировой войны, которую, по словам генсека НАТО Марка Рютте, начнут Россия и Китай .

В июле 2025 года он предупредил, что совместные атаки лидеров Китая и России могут спровоцировать третью мировую войну.

По словам генсека НАТО, Китай начнет с попытки захватить Тайвань , одновременно гарантируя кремлевскому диктатору атаку на территорию стран НАТО, напоминая, что Путин "присматривается" к странам Балтии: Эстонии, Латвии и Литве, ранее входившим в состав СССР.

Подчеркивая настоятельную необходимость перевооружения и увеличения военных бюджетов, Рютте сказал, что пора перестать быть "наивными".

"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы первым делом позвонил своему младшему партнеру по всем этим вопросам, Владимиру Владимировичу Путину, проживающему в Москве , и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, напав на территорию НАТО. Вероятнее всего, именно так все и будет развиваться", — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что США находится целая тайная армия китайских спящих агентов.

А постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай ведет прокси-войну руками России, чтобы занять США и союзников войной РФ против Украины.