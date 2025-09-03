"Про змови навіть думок не було": у Кремлі знущально відповіли Трампу

Президент США заявив, що Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин готують змову проти США. Але в Кремлі це спростували.

Лідери Китаю, Росії та КНДР "не плели жодних змов", заявили в Кремлі. Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп "не без іронії" звинуватив Китай, Росію і Північну Корею в підготовці змови проти США, пише ТАСС.

"Я хочу сказати, що жодних змов проти США ніхто не влаштовував, ніхто нічого не плів, жодних змов. Ба більше, у думках навіть цього ні в кого не було, ні в кого з цих трьох лідерів (РФ, КНР і КНДР, — ред.) не було", — пояснив Ушаков кореспондентові ВГТРК Павлу Зарубіну.

Також він заявив, що всі розуміють, яку роль зараз відіграють США у світовій політиці.

"Крім того, можу сказати, що всі розуміють, яку роль відіграють Сполучені Штати, нинішня адміністрація президента Трампа і особисто президент Трамп у нинішніх міжнародних розкладах", — уточнив він.

Нагадаємо, Трамп, коментуючи військовий парад у Пекіні, попросив голову КНР передати привіт Путіну і Кім Чен Ину.

"Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки", — написав він у Truth Social.

Після своєї відсутності, яка породила теорії змови про його смерть, Трамп з'явився на публіці і виступив в Овальному кабінеті з кількома заявами. Зокрема, президент США повідомив, що незабаром виступить із "цікавими речами" про Путіна і перебіг мирних переговорів.

А тим часом експерти проаналізували промову Сі Цзіньпіня на саміті ШОС і зробили висновки, чим небезпечний світ, у якому немає ООН.