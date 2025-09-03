"Про заговоры даже мыслей не было": в Кремле издевательски ответили Трампу

Президент США заявил, что Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын готовят заговор против США. Но в Кремле это опровергли.

Лидеры Китая, России и КНДР "не плели никаких заговоров", заявили в Кремле. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп "не без иронии" обвинил Китай, Россию и Северную Корею в подготовке заговора против США, пишет ТАСС.

"Я хочу сказать, что никакие заговоры против США никто не устраивал, никто ничего не плел, никаких заговоров. Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров (РФ, КНР и КНДР, - ред.) не было", - пояснил Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также он заявил, что все понимают, какую роль сейчас играет США в мировой политике.

"Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - уточнил он.

Напомним, Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР передать привет Путину и Ким Чен Ыну.

"Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он в Truth Social.

После своего отсутствия, которое породило теории заговора о его смерти, Трамп появился на публике и выступил в Овальном кабинете с несколькими заявлениями. В частности, президент США сообщил, что скоро выступит с "интересными вещами" про Путина и ход мирных переговоров.

А тем временем эксперты проанализовали речь Си Цзиньпиня на саммите ШОС и сделали выводы, чем опасен мир в котором нет ООН.