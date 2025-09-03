В эпицентре взрыва: чем грозит Украине речь Си Цзиньпина о мире без ООН

Related video

Саммит в Шанхае: Китай официально заговорил о замене ООН и как нам не оказаться в еще одном эпицентре взрыва.

Руководитель Китая заявил о необходимости создания новой системы управления миром. Де-факто, КНР впервые так открыто высказалась о замене системы ООН.

1. Заявление Си было максимально размыто. Там нет никакой конкретики, но его можно трактовать как асимметричный ответ США, которые, де-факто, на наших глазах хоронят ВТО, а с ней и правила торговли, которые работали в последние десятилетия.

2. Китай решил пойти дальше и посмотреть глобальнее: КНР предлагает начать дискуссию о полном пересмотре системы безопасности в мире. Но делает это в классической китайской манере: очень размыто, максимально толерантно ко всем остальным, но явно прицеливаясь на лидерство в этом процессе.

3. Повторюсь: никакой конкретики. Никто не понимает, каким будет второй шаг Китая и когда этот шаг будет сделан. Но в Шанхае Си дал старт этому процессу, который, кажется, у нас практически никто не заметил (для нас ничего не стоящее заявление Януковича куда важнее).

4. На первый взгляд, может показаться, что нас это не касается. Но даже в краткосрочной перспективе, когда, на первый взгляд, все мировые институты будут работать в штатном режиме, мы должны обратить внимание на следующие моменты:

главным полем битвы Китай-США остается Европа. США хотят превратить ЕС в прокси, чьими руками и главное — деньгами, они попытаются решать свои глобальные цели;

сейчас нам важно смотреть на то, как себя поведет Европа в вопросе санкций в отношении Индии, ведь это будет той лакмусовой бумажкой, как дальше США будут склонять вести себя европейцев по отношению к Китаю;

напомню всем, что Украина живет и последующие годы будет жить за деньги Европы. А потому эти все вопросы являются для нас определяющими.

5. Наша главная проблема заключается в том, что даже на экспертном уровне мы не хотим смотреть на эти вещи хоть немного шире. Мы либо примитивизируем процессы, либо же играем в конспирологию. В мире начались тектонические сдвиги, к которым мы вообще не готовы. И хуже всего, мы не хотим даже поверить в то, что эти сдвиги начались.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

