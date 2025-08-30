Тезис о новом мировом порядке довольно часто любили употреблять американские чиновники на протяжении 1990-х годов. Эта привычка постепенно перекочевала и в XXI век — речь шла об атаках на США 11 сентября 2001 года — а потом эта фраза уже стала употребляться как бюрократический штамп или канцеляризм. В последние годы фразу о новом мировом порядке употребляют уже политические оппоненты США, поэтому в информационном пространстве "демократического лагеря" она в последнее время несет негативную окраску. Фокус разбирался, почему так получилось.

Related video

Новый порядок на Ближнем Востоке: Джордж Буш делает заявление

В своем обращении к нации по поводу кризиса в Персидском заливе — и в связи с аннексией Ираком Кувейта — президент США Джордж Буш впервые употребил термин "новый мировой порядок" (The New World Order), который якобы наступил после завершения Холодной войны. Что именно имел в виду американский президент, почему он употребил этот термин именно тогда и действительно ли в 1990 году наступил новый мировой порядок?

Президент Джордж Буш употребил эту фразу в контексте изменений, которые наступили в мире в течение первых двух лет его правления. СССР перестал быть основным геополитическим врагом и наоборот настроился на дружбу с США. Кремль отпустил страны социалистического лагеря, поэтому в Европе впервые за несколько десятилетий градус международной напряженности пошел на спад, зато стала обостряться ситуация на Ближнем Востоке. Местные страны не смогли договориться по управлению имеющимся у них "черным золотом". Точнее, относительно объемов добычи нефти.

На брифинге для прессы в Вашингтоне президент Буш заявил, что конфликт с Ираком не превратится в еще один Вьетнам Фото: Getty Images

Такие страны как Кувейт, Саудовская Аравия и другие благосклонные к ним государства предпочитали добывать больше нефти, соответственно и больше ее экспортировать за меньшую цену, которая естественно пошла на спад из-за роста предложения. Резко против этого выступил Ирак, который уже много лет возглавлял военный диктатор Саддам Хусейн. Договориться сторонам не удалось, поэтому Ирак решил просто аннексировать своего оппонента, заявив, что Кувейт — "искусственно созданное британцами государство".

Военная мощь закаленного восьмилетней войной против Ирана Ирака была несоизмерима с войсками маленького Кувейта. Однако была реальная угроза, что Багдад пойдет дальше и возьмет под контроль богатые нефтью регионы Саудовской Аравии, которые как раз расположены неподалеку от Ирака. Таким образом Багдад мог взять под контроль львиную долю известных в то время нефтяных ресурсов мира. Это могло бы существенно развернуть всю мировую историю, ведь одной из причин "миролюбия" СССР были низкие цены на нефть. Что было бы, если бы Ирак стал раскручивать цены на "черное золото"?

17 июля 2002 года. Президент Ирака Саддам Хусейн выступает с речью по случаю 34-й годовщины революции в Ираке, которая привела к власти партию Баас. Хусейн объявил, что США и их союзники не смогут свергнуть его правительство Фото: Getty Images

И вот тут в Вашингтоне и решили выступить в роли "мирового полицейского", защищающего более слабые государства от произвола более сильных. Соединенные Штаты тогда страдали так называемым "вьетнамским синдромом" — кардинальным нежеланием общества участвовать в любых конфликтах за пределами США, особенно по ту сторону планеты, ведь именно там американцы несли наибольшие потери в прошлом веке.

На Американском континенте Вашингтон ограничивался минимальными вмешательствами, венцом которых уже во времена правления Буша стало смещение президента Панамы Мануэля Норьеги, которого обвинили в покрывании наркоторговли. Но на Ближнем Востоке американцев ждали совсем другие обстоятельства. Армия Ирака была одной из самых боеспособных в регионе. Речь могла идти даже о более кровопролитной войне, чем во Вьетнаме. Однако операция против Ирака прошла довольно легко. И хотя сейчас, спустя более трех десятилетий после этих событий, все кажется таким простым, на самом деле тогда в 1990 году все не выглядело настолько очевидным.

США продемонстрировали, что готовы силой заставить любого считаться со своим мнением США продемонстрировали, что готовы силой заставить любого считаться со своим мнением США продемонстрировали, что готовы силой заставить любого считаться со своим мнением США продемонстрировали, что готовы силой заставить любого считаться со своим мнением

Поэтому в мире сложилась ситуация, при которой США продемонстрировали, что готовы силой заставить любого считаться со своим мнением, а СССР уже не мог потушить конфликты даже на своей собственной территории (конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул еще в 1988 году). Поэтому очевидным стал переход системы международных отношений к одному полюсу принятия решений. Им стал Вашингтон. Именно такое положение вещей имеется в виду, когда заходит речь о мировом порядке в последнее десятилетие XX века и первое десятилетие века XXI.

Гарантирование безопасности в обмен на признание идей

США гарантировали соблюдение международного права по всему миру. Не словом, а делом, а взамен внедряли свои идеи и правила в экономике, экологии, этике, политике и других сферах жизнедеятельности.

Некоторые из этих правил прямо были выгодны Вашингтону. Так США повторили действия Великобритании в XIX веке, когда в Лондоне настолько были уверены в конкурентоспособности своей продукции, считали достаточным обеспечение только ее беспрепятственного доступа на все возможные рынки. В конце XX века США считали, что в условиях равной свободной торговли именно их товары будут иметь наибольший спрос.

Важно

Как начинаются войны. 7 главных военных конфликтов современности

США продвигали идеи личной и экономической свободы, демократии и прав человека. Так, с одной стороны новыми правилами пользовались транснациональные корпорации, которые своими корнями уходят в США. Однако за десятилетия свободы движения капитала уже трудно однозначно привязать крупнейшие в мире компании к конкретной стране или человеку. Многие корпорации зарегистрированы в различных свободных экономических зонах, а их владельцами часто являются другие корпорации или фонды, которые в свою очередь имеют множество владельцев акций.

Тем временем свое воплощение нашли многочисленные либеральные идеи. США позиционировали себя как генератор образцов поведения. В свою очередь они аккумулировали в себе лучших представителей мировой культуры, науки, техники, бизнеса. Голливуд стал настоящим центром мирового кинематографа. Однако можно ли утверждать, что это сугубо американское явление? Ведь творить в эту "фабрику кино" приезжают режиссеры, сценаристы и актеры со всего мира. Да и сам Голливуд в условиях свободного рынка со временем существенно потеснили другие компании, которые предлагают потребителям новые типы развлечений вроде стриминговых сервисов.

США стали центром распространения социальных сетей, видеоплатформ, музыкальных сервисов Фото: Getty Images

Параллельно именно США стали центром распространения социальных сетей, видеоплатформ, музыкальных сервисов и других новейших явлений современной культуры. YouTube, Facebook, Netflix — самые типичные примеры, которые знакомы всем. Они стали культурным феноменом через который американцы распространяют свои идеи на весь мир. Ведь целое поколение, в частности украинцев, выросших на американских фильмах, переняло и стиль жизни, присущий американцам.

Американские интеллектуалы называли этот период "концом истории", то есть временем завершения борьбы идей. Теперь должна была наступить эра либерализма. И лишь вопрос времени, когда эти идеи окончательно утвердятся в самых отдаленных уголках мира. Да и были ли эти интеллектуалы исключительно американцами? Тот же автор термина "конец истории" Фрэнсис Фукуяма по происхождению — японец.

Экологическая повестка, которая была феноменом узкой группки неравнодушных энтузиастов волей американского правительства стала мировой идеей. В Вашингтоне видели развитие мира в стирании границ и превращении планеты Земля в грандиозную совокупность сообществ, которая свободно развивается под мудрой координацией Вашингтона.

911 и Мюнхенское выступление Путина: падение "Нового порядка"

Однако уже к концу первого десятилетия эта идиллия стала давать трещину. Теракты 11 сентября 2001 года — это дерзкое нападение на гегемона лишь подтвердило доминирование США в мире. Американские власти объявили их организатора — террористическую группировку Аль-Каида изгоями и прислали войска в государство, которое предоставило убежище этим террористам, а попутно и снесла режим Саддама Хусейна с примирения которого и начался новый мировой порядок — американский порядок.

Мюнхенская речь Владимира Путина определила направление действий РФ на следующие десятилетия Фото: РИА Новости

Однако уже в 2007 году президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что у действующего мирового порядка нет будущего. Тогда его слова никто не воспринял всерьез — российский экономический потенциал не позволял бросать реальный вызов США. Российская зона влияния тогда разваливалась под волной "цветных революций" — население постсоветских стран хотело выйти из-под российского диктата.

Россия нападает на Грузию, а Китай демонстрирует гостеприимство

Однако уже в 2008 году РФ напала на Грузию и со временем свергла в этом государстве прозападное правительство. Кремль продемонстрировал, что в XXI веке можно заставить людей подчиняться с помощью грубой физической силы. И неважно чего хочет местное население, если российские военные могут просто бомбить непокорную страну. Тогда большинство упустили это послание кремлевского руководителя.

В том же 2008 году Пекин провел олимпиаду, которая стала триумфом "мягкой силы" КНР. Тогда тоже мало кто обратил внимание на то, что коммунистический Китай намерен создать альтернативу американскому образу жизни. Поднебесная имеет достаточный экономический потенциал. Однако на тот момент Китай считали просто фабрикой дешевых копий.

В 2008 году РФ напала на Грузию и свергла прозападное правительство в этом государстве Фото: Getty Images В том же 2008 году Пекин провел олимпиаду, которая стала триумфом китайской "мягкой силы" Фото: Getty Images

Внимание на Азию

Переломным моментом стала "Арабская весна". Сначала казалось, что это очередное звено необратимого процесса либерализации планеты. Однако в Сирии Москва оказала достаточную поддержку обанкротившемуся режиму Башара Асада, чтобы тот смог устоять.

Важно

Путин стягивает войска, Китай готовит флот. Когда начнется война за Арктику

Уже в 2013 году в Казахстане новый лидер КНР Си Цзиньпин предложил проект "Один пояс — один путь", который предлагал финансовую альтернативу всем тем, кто не хотел жить по правилам Вашингтона. От Мьянмы и до Венесуэлы Россия оказывала силовую поддержку режимам, которые не имели шансов устоять в 1990-х в начале 2000-х, а Китай оказывал им экономическую поддержку.

Премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Китая Си Цзиньпин, президент Южной Африки Джейкоб Зума, президент Бразилии Дилма Руссефф и президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС 2013 года в Дурбане Фото: Getty Images

Защитят ли США тех, кто им доверился?

К концу второго десятилетия XXI века стало очевидным, что без США не просто можно, но и даже гораздо удобнее существовать. В Африке силами гибридных операций антизападные движения начать наступать. Россия оказывала военную поддержку лояльным режимам, а КНР брала под контроль стратегические ресурсы. Теперь США уже не могут просто приказать странам Персидского залива упустить цены на нефть. С ними нужно договариваться и идти на уступки в определенных вопросах, в частности — по свободе слова и демократии.

Важно

Искусственные острова, город будущего и десятки военных баз: кто получит Красное море

В центре Европы в Беларуси лояльный к Кремлю диктатор может просто задушить силой массовые выступления и спокойно оставаться у власти следующие годы. США точно больше не мировой гегемон, вопрос могут ли они сами защитить тех, кто выбрал их путь как стратегию своего дальнейшего развития.

К сожалению, Украина оказалась на переднем крае этой борьбы. Если в 2004 году в Кремле были вынуждены проглотить Оранжевую революцию, то на Революцию достоинства в Москве отреагировали жестоко. Российская Федерация фактически объявила войну стране, которая заявила, что выбирает противоборствующий лагерь — отобрав у Украины часть ее территории и в конце концов перейдя к полномасштабной войне.

22 февраля 2014 года в Киеве. Лидеры Оранжевой революции обращаются к народу Фото: Getty Images

В 2013 году Барак Обама, отказавшись оказать поддержку сирийской оппозиции, фактически согласился с тем, что Москва может силой остановить западные движения в тех государствах, где у власти лояльные ей режимы. Символично, что проамериканский мировой порядок завершился там, где и начался — на Ближнем Востоке. Тогда это решение даже казалось оправданным — США отказались от экспансии своих идей. Однако это решение привело к тому, что в России и Китае популярными стали идеи реванша. Теперь там стремятся забрать "свое" обратно.

США без права на бездействие

В 2025 году в Вашингтоне должны принять решение: готовы ли Соединенные Штаты бороться за тех, кто хочет перейти из "серой зоны" на их сторону. Речь идет об Украине и Тайване. И если США дадут слабину и здесь, то уже на следующем этапе им непременно придется защищать уже своих непосредственных союзников. Ведь хватает желающих не просто свергнуть гегемонию США (которая, без сомнения, имела место на рубеже тысячелетий), а установить взамен свою собственную — и заставить мир жить по своим правилам. Антагонистическими к тем идеям, которые все это время проповедовали США.