Військовий міністр і Міністерство війни: Трамп сьогодні перейменує Пентагон

Президент Дональд Трамп підпише указ, який офіційно змінить назву Міністерства оборони США на Міністерство війни США. Примітно, але це буде вже двохсотий указ, підписаний Трампом з моменту його повернення в Білий дім.

Після закінчення Другої світової війни назву агентства було змінено на Міністерство оборони. Але 4 вересня офіційні особи Білого дому підтвердили зміну назви. За Міністерство війни виступали і президент США Дональд Трамп, і його поки ще міністр оборони Піт Гегсет, пише CNN.

У США з'явиться Міністерство війни

Зміна назви — частина кампанії адміністрації Трампа з формування "військової етики" в Пентагоні.

Інші дії, вжиті Хегсетом у прагненні до втілення свого "військового духу", включають заборону книг на військових базах, наказ про зміну назви корабля ВМС США "Гарві Мілк" — культового лідера в історії ЛГБТ, який також був лейтенантом ВМС, — і зміну назви Форту Ліберті назад на Форт-Брегг, який був названий на честь генерала Конфедерації Брекстона Брегга.

Крім зміни назви Міністерства оборони, указ, як повідомляється, також змінить назви посад, пов'язаних із цією посадою. Гегсет більше не буде міністром оборони, а стане військовим міністром.

За словами офіційних осіб Білого дому, які говорили з виданням, указ Трампа зобов'яже Хегсета вжити законодавчих і виконавчих заходів, які зроблять зміну назви постійною.

За останній місяць Трамп кілька разів згадував про зміну назви.

"Усім подобається, що в нас була неймовірна історія перемог, коли ми були Міністерством війни. Потім ми перейменували його на Міністерство оборони. Ми виграли Першу світову війну, Другу світову війну — це називалося Військовим міністерством, і для мене це дійсно так. Оборона — частина цього, але у мене є передчуття, що ми будемо змінюватися", — заявив він журналістам 25 серпня.

Дональду Трампу дуже подобається ідея про Міністерство війни

3 вересня Гегсет повторив хід думок Трампа про те, що Америка виграла більше конфліктів при Міністерстві війни, ніж при Міністерстві оборони.

"Ми виграли Першу світову війну, і ми виграли Другу світову війну не за допомогою Міністерства оборони, а за допомогою Військового міністерства — Міністерства оборони. Як сказав президент, ми не тільки обороняємося, ми ще й наступаємо", — сказав він.

Він продовжив, сказавши, що йому потрібні в Пентагоні "люди, які розуміють, як завдавати смертельної шкоди ворогові".

"Ми не хочемо нескінченних непередбачуваних обставин і просто грати в оборону. Ми вважаємо, що слова, імена і титули мають значення. Тому ми працюємо над цим із Білим домом і президентом", — сказав Гегсет.

До 1949 року в США використовувалася назва "Міністерство війни". Потім її було змінено на "Міністерство оборони" в рамках серії федеральних реформ, включно із Законом про національну безпеку, ухваленим 1947 року.

Незрозуміло, чи зможе Конгрес втрутитися або чи буде у нього можливість втрутитися. На зустрічі з журналістами 25 серпня Трамп заявив: "Ми просто зробимо це".

"Я впевнений, що Конгрес підтримає нас, якщо нам це знадобиться. Я не думаю, що нам це взагалі потрібно", — сказав він.

Трамп, судячи з усього, хоче продемонструвати світові агресивну американську військову присутність, одночасно привласнюючи собі заслуги в тому, що він поклав край війнам.

Під час вечері з лідерами технологічних компаній у четвер Трампа запитали, чи планує він найближчим часом поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним. Він відповів, що так, і підкреслив, що раніше "поклав край семи війнам".

Білий дім представив список воєн, які, за словами Трампа, він завершив. До цього списку входять війни з Ізраїлем та Іраном, Руандою та Демократичною Республікою Конго, Вірменією та Азербайджаном, Таїландом і Камбоджею, Індією та Пакистаном, Єгиптом та Ефіопією, а також Сербією та Косово.

Бої на кордоні Таїланду і Камбоджі Фото: Getty

Аналіз, проведений CBS News, показав, що майже у всіх випадках, за винятком Таїланду і Камбоджі, експерти або не вважали конфлікти вирішеними, або взагалі не розглядали країни як такі, що воюють.

Трамп неодноразово заявляв, що, на його думку, він має отримати Нобелівську премію миру за свої зусилля з вирішення міжнародних конфліктів. Коли Трамп підпише указ про зміну назви Міністерства оборони, це буде 200-й указ, підписаний ним за другий термін.

Нагадаємо, як демонстрацію, що США не тільки обороняється, а й "наступає", було атаковано суденце з Венесуели, на якому нібито перевозили наркотики. Повідомляють про 11 загиблих.

А Венесуела мобілізує ополчення після заяви США про розміщення військових сил у водах Латинської Америки. А президент Ніколас Мадуро вже заявив, що "жодна імперія не зачепить священну землю Венесуели".