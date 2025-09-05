Военный министр и Министерство войны: Трамп сегодня переименует Пентагон

Президент Дональд Трамп подпишет указ, который официально изменит название Министерства обороны США на Министерство войны США. Примечательно, но это будет уже двухсотый указ, подписанный Трампом с момента его возвращения в Белый дом.

После окончания Второй мировой войны название агентства было изменено на Министерство обороны. Но 4 сентября официальные лица Белого дома подтвердили смену названия. За Министерство войны выступали и президент США Дональд Трамп и его пока еще министр обороны Пит Хегсет, пишет CNN.

В США появится Министерство войны

Смена названия — часть кампании администрации Трампа по формированию "воинской этики" в Пентагоне.

Другие действия, предпринятые Хегсетом в стремлении к воплощению своего "воинского духа", включают запрет книг на военных базах, приказ об изменении названия корабля ВМС США "Харви Милк" — культового лидера в истории ЛГБТ, который также был лейтенантом ВМС, — и изменение названия Форта Либерти обратно на Форт-Брэгг, который был назван в честь генерала Конфедерации Брэкстона Брэгга.

Помимо изменения названия Министерства обороны, указ, как сообщается, также изменит названия должностей, связанных с этой должностью. Хегсет больше не будет министром обороны, а станет военным министром.

По словам официальных лиц Белого дома, говоривших с изданием, указ Трампа обяжет Хегсета принять законодательные и исполнительные меры, которые сделают изменение названия постоянным.

За последний месяц Трамп несколько раз упоминал об изменении названия.

"Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда мы были Министерством войны. Потом мы переименовали его в Министерство обороны. Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну — это называлось Военным министерством, и для меня это действительно так. Оборона — часть этого, но у меня есть предчувствие, что мы будем меняться", — заявил он журналистам 25 августа.

Дональду Трампу очень нравится идея о Министерстве войны

3 сентября Хегсет повторил ход мыслей Трампа о том, что Америка выиграла больше конфликтов при Министерстве войны, чем при Министерстве обороны.

"Мы выиграли Первую мировую войну, и мы выиграли Вторую мировую войну не с помощью Министерства обороны, а с помощью Военного министерства — Министерства обороны. Как сказал президент, мы не только обороняемся, мы еще и наступаем", — сказал он.

Он продолжил, сказав, что ему нужны в Пентагоне "люди, которые понимают, как наносить смертельный урон врагу".

"Мы не хотим бесконечных непредвиденных обстоятельств и просто играть в оборону. Мы считаем, что слова, имена и титулы имеют значение. Поэтому мы работаем над этим с Белым домом и президентом", — сказал Хегсет.

До 1949 года в США использовалось название "Министерство войны". Затем оно было изменено на "Министерство обороны" в рамках серии федеральных реформ, включая Закон о национальной безопасности, принятый в 1947 году.

Неясно, сможет ли Конгресс вмешаться или будет ли у него возможность вмешаться. На встрече с журналистами 25 августа Трамп заявил: "Мы просто сделаем это".

"Я уверен, что Конгресс поддержит нас, если нам это понадобится. Я не думаю, что нам это вообще нужно", — сказал он.

Трамп, судя по всему, хочет продемонстрировать миру агрессивное американское военное присутствие, одновременно присваивая себе заслуги в том, что он положил конец войнам.

Во время ужина с лидерами технологических компаний в четверг Трампа спросили, планирует ли он в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Он ответил, что да, и подчеркнул, что ранее "положил конец семи войнам".

Белый дом представил список войн, которые, по словам Трампа, он завершил. В этот список входят войны с Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго, Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Индией и Пакистаном, Египтом и Эфиопией, а также Сербией и Косово.

Бои на границе Таиланда и Камбоджи Фото: Getty

Анализ, проведенный CBS News, показал, что почти во всех случаях, за исключением Таиланда и Камбоджи, эксперты либо не считали конфликты разрешенными, либо вообще не рассматривали страны как воюющие.

Трамп неоднократно заявлял, что, по его мнению, он должен получить Нобелевскую премию мира за свои усилия по разрешению международных конфликтов. Когда Трамп подпишет указ об изменении названия Министерства обороны, это будет 200-й указ, подписанный им за второй срок.

Напомним, в качестве демонстрации, что США не только обороняется, но и "наступает", было атаковано суденышко из Венесуэлы, на котором якобы перевозили наркотики. Сообщается об 11 погибших.

А Венесуэла мобилизует ополчение после заявления США о размещении военных сил в водах Латинской Америки. А президент Николас Мадуро уже заявил, что "ни одна империя не тронет священную землю Венесуэлы".