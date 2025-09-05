Напали саме через національність: у Польщі жорстоко побили трьох українців

Троє українців зазнали знущань та побоїв у Варшаві. Одному з них навіть знадобилася медична допомога. Невідомі атакували українців саме через їхню національність.

Related video

Напад на українців стався біля магазина у варшавському районі Білоленка, повідомляє Raport Warszawski. Невідомі чоловіки стали ображати молодих українців, а потім і побили їх. Через травми, яких зазнала одна з потерпілих, до неї викликали швидку медичну допомогу.

Жінка, знайома із постраждалими, викликала поліцію та записала весь інцидент на свій телефон. Саме запис, зроблений свідком, і став головним доказом – завдяки йому правоохоронці ідентифікували нападників і невдовзі їх затримали. Спочатку поліція заарештувала 41-річного чоловіка, а згодом – і ще двох фігурантів, 28 і 36 років.

До того ж, під час обшуку у квартирі в тому самому районі Бялоленка поліцейські знайшли наркотичний препарат мефедрон. У зберіганні наркотиків зізнався 36-річний чоловік.

Усім трьом фігурантам було висунуто звинувачення у нападі, заподіянні тілесних ушкоджень, образі особи за національністю та погрозах свідку. Зберігання наркотиків стало для одного з чоловіків обтяжуючою обставиною.

Правоохоронці наголосили на тому, що мотивом нападу та побиття була саме національність постраждалих.

Раніше стало відомо, шо у Польщі пасажири побили українського таксиста. Інцидент стався у місті Щецин, і там чоловіка побили за те, що він відмовився везти компанію з жінки та двох чоловіків безкоштовно.

Ще один подібний інцидент стався у польському Гданську. Там таксиста з України побили за те, що він зробив зауваження щодо розпиття пива в салоні.